Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kocaelispor ‘sağlam’ gidiyor
Giriş Tarihi: 22.10.2023

Kocaelispor ‘sağlam’ gidiyor

Kocaelispor ‘sağlam’ gidiyor
TRENDYOL 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Ertuğrul Sağlam'ın başındaki Kocaelispor, konuk olduğu Tuzlaspor'u 2-1 devirip son 7 haftada 6. zaferini (6G- 1B) elde etti. Savunmadan çıkan Emir Ortakaya'nın 13'teki golüyle öne geçen Körfez'e, İstanbul ekibi, 8 dakika sonra Togui ile karşılık verdi. Ancak devre bitmeden Kocaeli'de Yusuf Gültekin'in hızlı pasında Tuzlalı oyuncular faul diye durdu, kaleci ayağından kaçırınca konuk takım 42'de öne geçti: 1-2. Kocaelispor, puanını 19'a yükseltirken Tuzla 7 puanda kaldı. Diğer sonuçlar: Erzurum-Keçiören: 0-1, Sakarya-Adana: 2-0, Göztepe-Ş.Urfa: 3-0.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bütün emeklileri ilgilendiriyor! 25,26,27,28,29 Ekim'de ödemeler alınacak!
Merseyside derbisini kazanan Liverpool oldu! Tribünlerden Gazze'ye destek pankartları
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek vefat etti
Bakan Koca duyurdu: Gazze halkı için sahra hastaneleri kurulacak
'Bebek yalancıları' bebekleri öldürüyor! Dünya bu katliama suspus! Soykırımcısı İsrail enerji ve yakıt girişini kesti...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü: Bağımsız Filistin Devleti mesajı!
İsrail'den kara saldırısı mesajı: Gazze' Şeridi'ne gireceğiz
Son dakika haberi: İsrail, Gazze'de pazar yeri bombaladı
SON DAKİKA | Bahçeli'den İsrail'in soykırımlarına tepki: Tahammül sınırlarını çoktan aştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaelispor ‘sağlam’ gidiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA