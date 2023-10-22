Kocaelispor ‘sağlam’ gidiyor

TRENDYOL 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Ertuğrul Sağlam'ın başındaki Kocaelispor, konuk olduğu Tuzlaspor'u 2-1 devirip son 7 haftada 6. zaferini (6G- 1B) elde etti. Savunmadan çıkan Emir Ortakaya'nın 13'teki golüyle öne geçen Körfez'e, İstanbul ekibi, 8 dakika sonra Togui ile karşılık verdi. Ancak devre bitmeden Kocaeli'de Yusuf Gültekin'in hızlı pasında Tuzlalı oyuncular faul diye durdu, kaleci ayağından kaçırınca konuk takım 42'de öne geçti: 1-2. Kocaelispor, puanını 19'a yükseltirken Tuzla 7 puanda kaldı. Diğer sonuçlar: Erzurum-Keçiören: 0-1, Sakarya-Adana: 2-0, Göztepe-Ş.Urfa: 3-0.