Konya’ya evinde Pendik’ten soğuk duş!

Moreno ile öne geçen yeşil-beyazlılara, 64’te Erencan ve 88’de Diaby’nin golleriyle yanıt veren İstanbul ekibi, yeni hocası Vieira ile ilk galibiyetini aldı
Geçtiğimiz gün Portekizli Ivo Vieira'yı teknik direktörlük koltuğuna oturtan Pendikspor, deplasmanda TÜMOSANKonyaspor'u geriden gelerek 2-1 devirdi veSüper Lig'de ilk galibiyetine ulaştı. Sessiz geçen ilk devrenin ardından ev sahibi Konyaspor, 49'da Moreno'nun ortasında kalecinin hatası sonucu öne geçti: 1-0. Mutlak galibiyet isteyen Pendik'in yeni hocası Vieira, oyuncu değişiklikleriyle maça ağırlığını koydu. 64'te Konya savunmasının hatasınıfırsata çeviren Erencan Yardımcı takımınaeşitliği getirdi: 1-1. Sonradan sahaya giren Diaby 88'de kalecinin solundan topu ağlara yolladı: 2-1. Pendik, Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı.Konyaspor ise 3 puan hasretini 5 maça çıkardı.