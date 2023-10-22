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Giriş Tarihi: 22.10.2023

Konya’ya evinde Pendik’ten soğuk duş!

Konya’ya evinde Pendik’ten soğuk duş!

Moreno ile öne geçen yeşil-beyazlılara, 64’te Erencan ve 88’de Diaby’nin golleriyle yanıt veren İstanbul ekibi, yeni hocası Vieira ile ilk galibiyetini aldı

Geçtiğimiz gün Portekizli Ivo Vieira'yı teknik direktörlük koltuğuna oturtan Pendikspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u geriden gelerek 2-1 devirdi ve Süper Lig'de ilk galibiyetine ulaştı. Sessiz geçen ilk devrenin ardından ev sahibi Konyaspor, 49'da Moreno'nun ortasında kalecinin hatası sonucu öne geçti: 1-0. Mutlak galibiyet isteyen Pendik'in yeni hocası Vieira, oyuncu değişiklikleriyle maça ağırlığını koydu. 64'te Konya savunmasının hatasını fırsata çeviren Erencan Yardımcı takımına eşitliği getirdi: 1-1. Sonradan sahaya giren Diaby 88'de kalecinin solundan topu ağlara yolladı: 2-1. Pendik, Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı. Konyaspor ise 3 puan hasretini 5 maça çıkardı.

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Konya’ya evinde Pendik’ten soğuk duş!
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