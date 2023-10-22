Son dakika: Süper Lig’de Fenerbahçe Hatayspor maçında peş peşe gelen goller -CANLI

VOLKAN DEMİREL: "SAYGI DUYULMASI GEREKEN BİR TAKIM VAR KARŞIMIZDA"

Volkan Demirel: "Ligde yenilmeyen 3 takım var birisi Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin galibiyet serisi var. Oyun olarak, coşku olarak, taraftar olarak saygı duyulması gereken bir takım var karşımızda. Ancak biz de saygıya değer bir takım olduğumuzu düşünüyoruz."

Volkan Demirel: "Kazanma odaklıyız. Oyunun nasıl gelişebileceğini tahmin edebiliyoruz ve ona göre plan hazırladık. Maçı dakikalara bölerek her bölüm için hazırlık ve planımız var. İnşallah istediğimiz oyunu oynayarak galip gelmeye çalışacağız."