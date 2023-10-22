Son dakika: Süper Lig’de Fenerbahçe Hatayspor maçında peş peşe gelen goller -CANLI

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı devam ediyor. Bu sezon tüm resmi maçlarını kazanan Fenerbahçe evinde ligin namağlup takımlarından biri olan Hatayspor'u konuk ediyor.
KANARYA'DA HEDEF 17'DE 17
Fenerbahçe bu maçı kazandığı taktirde ligde 9'da 9 yapmış olacak. Diğer yandan Hatayspor ise bu maçtan puan veya puan alarak namağlup unvanını koruma hedefinde.
CANLI SKOR: FENERBAHÇE 2-0 HATAYSPOR
GOL: 7' Szymanski, 15' Osayi
FENERBAHÇE'NİN 11'İ BELLİ OLDU
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
Hatayspor: Erce, Kilama, Burak Yılmaz, Burak, Ghoulam, Aburjania, Matondo, Bashiru, Rivas, Fernandes, Dadaşov
İSMAİL KARTAL: "HATAYSPOR'A BAŞINIZ SAĞOLSUN DİYORUM"
İsmail Kartal: "Öncelikle geçen sene Hatay'da depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hatay şehrine, Hatayspor'a başınız sağolsun diyorum. Milli ara sonrası ilk maçımız. Hatayspor, 17 tane çok önemli transfer yaptı. Grafikleri iyi ve namağlup bir takım. Volkan Demirel önderliğinde güzel işler çıkarıyorlar."
İsmail Kartal: "Nasıl oynayacaklarını tahmin ediyoruz, antrenmanlarımızı buna göre yaptık. Kendi evimizde, taraftarlarımızın önünde 3 puanı alarak ayrılmak istiyoruz. Hak eden kazansın."
VOLKAN DEMİREL: "SAYGI DUYULMASI GEREKEN BİR TAKIM VAR KARŞIMIZDA"
Volkan Demirel: "Ligde yenilmeyen 3 takım var birisi Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin galibiyet serisi var. Oyun olarak, coşku olarak, taraftar olarak saygı duyulması gereken bir takım var karşımızda. Ancak biz de saygıya değer bir takım olduğumuzu düşünüyoruz."
Volkan Demirel: "Kazanma odaklıyız. Oyunun nasıl gelişebileceğini tahmin edebiliyoruz ve ona göre plan hazırladık. Maçı dakikalara bölerek her bölüm için hazırlık ve planımız var. İnşallah istediğimiz oyunu oynayarak galip gelmeye çalışacağız."