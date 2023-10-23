Barış Alper göreve

Aslan'ın Arjantinli yıldızının sakatlığının ardından gözler de teknik heyetin bu bölgedeki planına çevrildi. Mauro İcardi'nin sahaya çıkamaması halindeGeçen sezon zaman zaman tek forvet olarak oynayan ve özellikle derbi performansı ile alkış alan 23 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih maçında da bu görevi alabilir.Performansı yeterli bulunmayan Angelino için alarm zilleri çalıyor.Okan Buruk'un, Alman ekibinin hızlı hücum silahlarına karşı Abdülkerim Bardakcı'yı sol beke çekerek stoper hattını iseveikilisi ile oluşturup savunmada daha güvenli oynamak istediği öğrenildi.Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray ile Bayern Münih arasındaki karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. 42 yaşındaki Massa,yanı sıra A Milli Takım'ın Moldova'yı 4-0 ve Bulgaristan'ı 4-0 devirdiği maçlarda da düdük çaldı.G.Saray'ın 2-1 kazandığı derbide gözden kaçan bir mücadele dün sosyal medyada dikkat çekti... Maçın ikinci yarısında Rosier, G.Saray ceza sahasında pozisyon ararken topa dokunmak için kaydı. Meşin yuvarlak, dışarı çıkarken Rosier de direğe doğru kaydı. Muslera ise meslektaşının direğe çarpmaması için rakibini iterken sonrasında Fransız oyuncu teşekkür etti.