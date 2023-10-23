Fenerbahçe yoluna kayıpsız devam ediyor

Süper Lig'in 9'uncu haftasında evinde Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-2'lik üstünlükle ayrıldı. Bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 9 maça çıkaran sarı-lacivertli ekip, tarihinde yeni bir ilke imza attı. Ligde sezonun ilk 9 maçını kazanma başarısı gösteren İsmail Kartal ve öğrencileri, 2009-2010 sezonundaki Christoph Daum'un 8 maçlık serisini geride bıraktı.

DZEKO GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, kaydettiği gollerle takımına katkı vermeye devam ediyor. Bu sezon sarı-lacivertli takımın ligdeki bütün maçlarına 11'de başlayan Dzeko, gol sayısını 7'ye çıkardı. Bosna-Hersekli futbolcu Avrupa'da ise 2 gol kaydetti. Dzeko, söz konusu maçlarda 9 gol 7 asistlik katkı sundu.

SZYMANSKI'DEN KATKI

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, skor tabelasına katkısını Hatayspor maçında da sürdürdü. Ligde ilk 11'de 8'inci maçına çıkan Szymanski, ligdeki gol sayısına 6'ya çıkardı. Avrupa'da da 3 gol kaydeden Polonyalı futbolcu toplamda 9 gol, 4 asist gerçekleştirdi.

İRFAN CAN KAHVECİ BEĞENİLERİ TOPLUYOR

Fenerbahçe'de bu sezon beğenilerin odağında yer alan İrfan Can Kahveci, Hatayspor maçını da boş geçmeyerek gol sayısını 8'e yükseltti. Ligde 6'ncı kez 11'de yer alan milli futbolcu, ligde 4, Avrupa'da 4 gol atma başarısı gösterdi. İrfan Can, söz konusu maçlarda 5 de asist başarısı gösterdi.