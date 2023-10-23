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Giriş Tarihi: 23.10.2023

Mert’in atılması Rashica’yı yıktı!

Mert’in atılması Rashica’yı yıktı!
Derbide kaleci Mert Gönok'un ilk yarıda gördüğü kırmızı kart, Beşiktaş'ın oyun sistemini altüst etti. En büyük hayal kırıklığını ise Rashica ile Gedson yaşadı. Siyah-beyazlılarda hafta içinde yapılan taktik idmanlarda bu ikili önemli bir yer tutuyordu. Ancak 30. dakikada 10 kişi kalınması sonrası kenara alınan Rashica, eski takımına karşı sahaya çıktığı mücadeleyi mutsuz bir şekilde kapattı. Sakatlıktan yeni dönen Gedson Fernandes de ayağındaki ağrılar nedeniyle oyuna devam edemedi.

DANİEL AMARTEY 3. KEZ SAKATLANDI
Galatasaray maçında ağrı hisseden Daniel Amartey'den Beşiktaş'a kötü haber geldi. Dün MR'ı çekilen Ganalı stoperin, uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı. Siyah-beyazlı ekipte 3. sakatlığını yaşayan ve 3 maç kaçıran 28 yaşındaki futbolcunun gelecek 2 karşılaşmada oynaması beklenmiyor.

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Mert’in atılması Rashica’yı yıktı!
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