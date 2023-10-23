Mert’in atılması Rashica’yı yıktı!

Derbide kaleci Mert Gönok'un ilk yarıda gördüğü kırmızı kart, Beşiktaş'ın oyun sistemini altüst etti. En büyük hayal kırıklığını ise Rashica ile Gedson yaşadı. Siyah-beyazlılarda hafta içinde yapılan taktik idmanlarda bu ikili önemli bir yer tutuyordu.Sakatlıktan yeni dönen Gedson Fernandes de ayağındaki ağrılar nedeniyle oyuna devam edemedi.Galatasaray maçında ağrı hisseden Daniel Amartey'den Beşiktaş'a kötü haber geldi. Dün MR'ı çekilen Ganalı stoperin, uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.