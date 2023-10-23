Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş haberleri: Siyah beyazlı takımda belirsizlik ortadan kalkıyor! Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 23.10.2023 09:43

Son dakika Beşiktaş haberleri: Siyah beyazlı takımda belirsizlik ortadan kalkıyor! Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Son dakika Beşiktaş haberleri: Siyah beyazlı takımda belirsizlik ortadan kalkıyor! Beşiktaş’ta başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Son dakika Beşiktaş haberleri: Yeniden aday olmayı düşünmeyen Başkan Ahmet Nur Çebi, bugün yönetimiyle toplantı yaparak kongre takvimini netleştirecek. Derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak ligde bir darbe daha yiyen Beşiktaş'ta camianın en önemli gündem maddesi seçim...

Siyah-beyazlı yönetimde yaşanan bu belirsizlik, artık ortadan kalkıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, bugün 14.00'te yönetim kurulu üyelerinin tam katılımıyla kulüpte bir toplantı yapacak. Çebi'nin bu toplantıda aday olmayacağını söylemesi ve seçim tarihinin de netleşmesi bekleniyor.

G.SARAY DERBİSİNİ İZLEMEYE GİTMEDİ
Başkanlık koltuğuna 21 Ekim 2019'da oturan Çebi'nin, 4 yıllık süreci artık noktalamayı düşündüğü ve seçime girmeyi düşünmediği kaydedildi. Galatasaray derbisinde de tribünde olmayan Başkan Çebi'nin kulübü seçime götüreceği tarihin 26 Kasım Pazar olması bekleniyor.

KOCADAĞ KARARLI YAMANTÜRK BEKLİYOR
Siyah-beyazlılarda adaylığını uzun süre önce duyuran Hasan Arat dışında, mevcut yönetimde asbaşkanlık görevi yürüten Emre Kocadağ'ın, Çebi'nin olmayacağı seçime adaylığını koyması bekleniyor. Kocadağ'ın, Çebi'nin kararını yönetimine aktarmasıyla birlikte liste görüşmelerini hızlandıracağı ifade edildi. Ayrıca Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün de adaylık düşüncesi olduğu ancak henüz net kararını vermediği gelen haberler arasında.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Siyah beyazlı takımda belirsizlik ortadan kalkıyor! Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?
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