Tek kişilik dev gala

Galatasaray, 50 bin taraftarının desteğiyle Beşiktaş'ı 2-1 devirip zorlu engeli kayıpsız geçerken yenilmezlik serisini de 15'e çıkardı. Yaptığı dubleyle Aslantepe'yi coşturan Mauro İcardi, geçen sezon olduğu gibi bir kez daha performansıyla kendine aşık ediyor. 30 yaşındaki yıldız, bu sezon 15 maçta fileleri 14 kez havalandırırken 2 de asist gerçekleştirdi.Ligdevemaçlarındaskoru belirleyen isim olan İcardi,Aslan'ın hanesine yazdırdığı25 puanın tam 14'üne direktetki etti.Ayrıca ŞampiyonlarLigi ön elemelerinde dekarşılaşmalarındaki gol ve asistiyleG.Saray'a Devler arenasının kapılarınıaçtı.İcardi, bu sezon sarıkırmızılı takımın kasasını da dolduruyor. Aldırdığı galibiyetlerden ligde 9.9 milyon,kazandıran oyuncu, tüm kulvarlardaGeçen sezon şampiyonluğun mimarlarından olan İcardi'nin, bu sezon çıtayı daha da yukarı taşıması ile birlikte Arjantin'de de alkış sesleri yükseldi. Zaman zaman milli takım çağrıları da yapılan 30 yaşındaki forvet, Beşiktaş maçı performansı ile manşetlere çıktı.başlıkları ile yıldız oyuncuya övgüler dizilirken teknik direktör Okan Buruk'un da İcardi için sözleri sayfalara taşındı.Beşiktaş maçında sakatlanan ve oyuncu değişiklik hakkı bittiği için son 10 dakika sahada güçlükle kalan İcardi'nin durumu belli oldu.tespit edilen Arjantinli yıldızın, sağ ayak bileği dış tendon grubunda hasar ve kanama olduğu açıklandı.