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Giriş Tarihi: 23.10.2023

Tek kişilik dev gala

UĞUR ÇEM
Tek kişilik dev gala

Beşiktaş’ı tek başına yıkan İcardi, 15 maçta 14 gol-2 asistle kalitesini konuşturdu. Galatasaray’ın ligdeki 25 puanının 14’ünde başrol oynayan Tangocu, tablonun %56’sına direkt katkı yaptı. Sarı-kırmızılılara Devler Ligi arenasının kapılarını açarken gruplarda da M.United’ın fişini çekti

Galatasaray, 50 bin taraftarının desteğiyle Beşiktaş'ı 2-1 devirip zorlu engeli kayıpsız geçerken yenilmezlik serisini de 15'e çıkardı. Yaptığı dubleyle Aslantepe'yi coşturan Mauro İcardi, geçen sezon olduğu gibi bir kez daha performansıyla kendine aşık ediyor. 30 yaşındaki yıldız, bu sezon 15 maçta fileleri 14 kez havalandırırken 2 de asist gerçekleştirdi. Ortalama her 74 dakikada bir tabelaya katkı yapan İcardi, Avrupa'da ve ligde G.Saray'ın adeta eli ayağı oldu.

AVRUPA'DA DAHA DA COŞUYOR
Ligde Trabzonspor, Başakşehir, İstanbulspor, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarında skoru belirleyen isim olan İcardi, Aslan'ın hanesine yazdırdığı 25 puanın tam 14'üne direkt etki etti. Tek başına takımın aldığı puanların %56'sına katkı yaptı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde de Olimpija (1-0) ve Molde (2-3/2-1) karşılaşmalarındaki gol ve asistiyle G.Saray'a Devler arenasının kapılarını açtı. Gruplarda da İngiliz devi Manchester United'a çelme takan Arjantinli santrfor, Cimbom'a galibiyeti getirdi.

101 MİLYON TL KAZANDIRDI
İcardi, bu sezon sarıkırmızılı takımın kasasını da dolduruyor. Aldırdığı galibiyetlerden ligde 9.9 milyon, Avrupa'da da 91 milyon TL (3.1 milyon Euro) kazandıran oyuncu, tüm kulvarlarda Aslan'a 100.9 milyon TL ekonomik gelir sağladı.

ARJANTİN'DE MANŞETLERDE
Geçen sezon şampiyonluğun mimarlarından olan İcardi'nin, bu sezon çıtayı daha da yukarı taşıması ile birlikte Arjantin'de de alkış sesleri yükseldi. Zaman zaman milli takım çağrıları da yapılan 30 yaşındaki forvet, Beşiktaş maçı performansı ile manşetlere çıktı. "İcardi parlıyor" başlıkları ile yıldız oyuncuya övgüler dizilirken teknik direktör Okan Buruk'un da İcardi için sözleri sayfalara taşındı.

MUCİZENİN PEŞİNDE!
Beşiktaş maçında sakatlanan ve oyuncu değişiklik hakkı bittiği için son 10 dakika sahada güçlükle kalan İcardi'nin durumu belli oldu. "Peroneal tendon hasarı" tespit edilen Arjantinli yıldızın, sağ ayak bileği dış tendon grubunda hasar ve kanama olduğu açıklandı. Oyuncunun tedavisi başlarken, Bayern Münih maçında oynaması ise çok zor gözüküyor.

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