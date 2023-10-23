Yeni sayfa zamanı

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Giriş Tarihi: 23.10.2023

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YUNUS EMRE SEL
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Avcı, 233 günlük aranın ardından Trabzonspor’un başındaki ilk maçına çıkıyor. Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen bordo-mavili ekip, bugün evinde Alanyaspor’u konuk edecek. Fırtına, sahadan galibiyetle ayrılıp zirve yarışında yeniden ‘Ben de varım’ demeyi hedefliyor

Ligde ilk 8 haftada 12 puan toplayabilen bordo- mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırdıktan sonra ikinci kez göreve getirdiği Abdullah Avcı yönetimindeki ilk sınavını Alanyaspor karşısında verecek. Son şampiyonluğun mimarı Avcı, Trabzonspor'un başında 233 gün sonra bir maça çıkacak. Deneyimli çalıştırıcı, ilk döneminde sıkıntılı bir süreçten geçen bordo-mavililerde görevine galibiyetle başlamıştı. Karadeniz ekibi, Avcı yönetimindeki ilk maçında yine sahasında Erzurumspor'u 1-0 yenerek 5 haftalık galibiyet hasretine son vermişti. Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, Hüseyin Türkmen Joaquin Fernandez ve Trezeguet'nin sakatlıkları bulunuyor.

PEPE İLK KEZ KADRODA!
Trabzonspor'un 8 Eylül tarihinde kadrosuna kattığı Nicolas Pepe, yaşadığı sakatlık nedeniyle hiçbir karşılaşmada yer alamamıştı. Hafta içinde takımla birlikte çalışmalara başlayan 28 yaşındaki futbolcunun ilk kez 21 kişilik kadroya dahil edilmesi bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Fildişi Sahilli futbolcuya maçın gidişatına göre süre vermeyi planladığı öğrenildi.

52
Trabzonspor, Avcı yönetiminde ligde 92 maça çıkarken 52 galibiyet, 27 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Karşılaşma başına 1.95 puan ortalaması yakaladı.

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