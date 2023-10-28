Eyvah! Djiku 6 hafta yok

Ludogorets karşılaşmasında sakatlanan Ganalı stoper Djiku’nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildi. Samet’e ‘Hazır ol’ emri verildi
Konferans Ligi'nde Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe nedeniyle ağrısı olan ve karşılaşma sonunda sekerek stadyumdan ayrılan Alexander Djiku'dan sarılacivertlilere kötü haber geldi. Dün MR'ı çekilen Ganalı stoperin, sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiği açıklandı. Oyuncunun tedavisine hemen başlandığı bildirilirken, en az 6 hafta sahalardanuzak kalacağı öğrenildi. Bu sakatlıkla morali bozulan teknik direktör İsmail Kartal, yarın deplasmanda oynanacak Pendikspor karşılaşmasındasavunmanın göbeğindeBecao-Samet Akaydınikilisine görev verecek.