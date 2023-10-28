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Giriş Tarihi: 28.10.2023

Eyvah! Djiku 6 hafta yok

Eyvah! Djiku 6 hafta yok

Ludogorets karşılaşmasında sakatlanan Ganalı stoper Djiku’nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildi. Samet’e ‘Hazır ol’ emri verildi

Konferans Ligi'nde Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe nedeniyle ağrısı olan ve karşılaşma sonunda sekerek stadyumdan ayrılan Alexander Djiku'dan sarılacivertlilere kötü haber geldi. Dün MR'ı çekilen Ganalı stoperin, sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiği açıklandı. Oyuncunun tedavisine hemen başlandığı bildirilirken, en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bu sakatlıkla morali bozulan teknik direktör İsmail Kartal, yarın deplasmanda oynanacak Pendikspor karşılaşmasında savunmanın göbeğinde Becao-Samet Akaydın ikilisine görev verecek.

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Eyvah! Djiku 6 hafta yok
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