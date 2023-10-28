Fenerbahçe geçilmez!

Konferans Ligi 3. hafta sınavında Ludogorets'i 3-1 geçen Fenerbahçe, ortaya koyduğu futbolla gözlerin pasını siliyor.7 Haziran 2023'ten bu yana kazanma alışkanlığı edinen Fenerbahçe; bu sezon Konferans Ligi elemeleri ve grup aşamasında 9, Süper Lig'de de yine aynı sayıda maçtan zaferle döndü.En son 4 Haziran'da Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, 2022-2023 ila 2023- 2024 arasında aldığı art arda 20 galibiyetle üst düzey 5 lig ve Süper Lig içinde Avrupa'nın en iyi 4'üncü galibiyet serisine imza attı.Real Madrid,2014-15 sezonunda 22,Manchester City de 21 karşılaşmadanalnının akıyla çıkarakilk 3 sıralamayı oluşturdu.Fenerbahçe'nin bu sezon 18'de 18'lik galibiyet serisi Avrupa'yı da salladı. İngiliz gazetesi Daily Mail, sarı-lacivertlilerin dillere destan başarısı için 'Avrupa'nın en iyi takımı ile tanışın' yorumunu yaptı. Kanarya'nın, Süper Lig'de ve Avrupa'da 9'ar galibiyetle inanılmaz ve kusursuz bir performansa imza attığının altı çizildi.Bu sezon bileği bükülmeyen F.Bahçe, Kadıköy'deki gol performansıyla da rakiplerinin kâbusu oluyor. Süper Lig ve Avrupa'da sahasında 10 maça çıkan sarı-lacivertliler, rakip filelere 37 gol bıraktı. Fenerbahçe, evinde maç başına 3.7 gol ortalaması tutturdu. Kanarya'nın, Ülker Stadı'nda en çok gol attığı müsabakalar 5'er golle Konferans Ligi ön elemesindeki Zimbru ile ligdeki Rize karşılaşması oldu. Kadıköy'de fileleri sarsan isimler ise şöyle: Szymanski (7), Dzeko (6), İrfan Can (6), Tadic (3), King (2), Batshuayi (2), Kent, Becao, Oosterwolde, Crespo, Serdar Aziz, Djiku, Osayi, Zajc, Ferdi, Kent ve Başakşehir'den Duarte kendi kalesine.Dzeko, Tadic, Fred, Becao, Szymanski ve Livakovic ile Fenerbahçe, yeni bir çehreye büründüğünde bu futbolcuları tanıyanlar için kâğıt üzerinde 'Daha iyi bir transfer dönemi olmamıştı' demek zor değildi.Hocanın önündeki ilk engel, eylül ayındaki milli araya kadar lig maçlarını kazanıp takıma Avrupa'da grup bileti aldırmasıydı. Unutmayalım ki Jesus, Şampiyonlar Ligi bileti yolunda Dinamo Kiev'e elenmiş, F.Bahçe eylüle girmeden Ümraniye ile berabere kalıp, Konya'ya yenilmişti. İsmail Kartal farkı burada. Dizilişi belliydi, taşları yerine oturtunca F.Bahçe, arka arkaya kazanmaya başladı ve 7 galibiyet aldığı gün, Avrupa'da grup aşamasında rakipler belli olmuş ve F.Bahçe'nin kâğıt üzerinde büyük maç kabul edilen Trabzonspor sınavına kadar gaza basacağı düz bir yol vardı. Bu yolu, Fred önderliğinde İsmail'in büyük katkısıyla, rakipleri kendi kalesine pek fazla getirmeden, 90 dakika içinde oyunu rakibe vermeden ve doğrusu pek de zorlanmadan 5. viteste son sürat geçtiler. Elbette ki bundan daha iyi bir sezon başlangıcı olmaz.Otomobil iyi, sürücü iyi ve buna inanmış bir taraftar var.