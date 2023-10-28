Futbol bayramı!

Avrupa'nın devleri bu hafta liglerinde karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi tadında bir hafta sonu sporseverleri bekliyor. Bugün ve yarın İspanya, İngiltere, İtalya ve Fransa liglerinde ezeli rakipler kozlarını paylaşacak.La Liga'da sezonun ilk El Clasico'su bugün oynanacak. Ligin 11. hafta karşılaşmasıLider R.Madrid 25 puanla zirvede yer alırken Katalan ekibi ise 24 puanda.Mücadele S Sport'tan yayınlanacak.Serie A'da ise yarın iki kritik mücadele var. Milano-Roma rekabetindeS Sport'tan yayınlanacak maç öncesinde ev sahibi ekip 22 puanla zirvede bulunurken başkent kulübü ise 14 puanla maça başlayacak. İtalya'da pazar gününün bir diğer heyecanlı müsabakası ise son şampiyon Napoli ile Milan arasında. 17 puanı olan Güney İtalya kulübü, 21 puanla ikinci sıradaki Milan'ı devirip yeniden yarışa tutunmanın peşinde.Premier Lig'de yarın, Manchester derbisi heyecanı yaşanacak. G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United, son şampiyon Manchester City'yiCity 21 puanla ikinci sırada bulunurken ManU ise 15 puanda. Karşılaşma beIN SPORTS 3'ten ekranlara gelecek.Fransa Ligue 1'de dev rekabette Marsilya, Lyon'u ağırlıyor. Kötü bir süreç geçiren ve sadece 3 puan toplayıp son sıraya gerileyen Lyon, yarın 22.45'te sezona istediği başlangıcı yapamayan 12 puanlı Marsilya'ya konuk olacak. Mücadele beIN SPORTS 4'ten ekranlara gelecek.