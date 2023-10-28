Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Futbol bayramı!
Giriş Tarihi: 28.10.2023

Futbol bayramı!

Futbol bayramı!

Bugün 17.15’te Barcelona-R.Madrid maçı ile başlayacak heyecan fırtınası, Napoli-Milan, Inter-Roma, M.United-M.City ve Marsilya-Lyon ile sürecek

Avrupa'nın devleri bu hafta liglerinde karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi tadında bir hafta sonu sporseverleri bekliyor. Bugün ve yarın İspanya, İngiltere, İtalya ve Fransa liglerinde ezeli rakipler kozlarını paylaşacak.

EL CLASİCO BUGÜN 17.15'TE
La Liga'da sezonun ilk El Clasico'su bugün oynanacak. Ligin 11. hafta karşılaşması Nou Camp'ın tadilatta olması nedeniyle Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda olacak. Lider R.Madrid 25 puanla zirvede yer alırken Katalan ekibi ise 24 puanda. Tam hazır olmalayan Arda Güler ise kadroya alınmadı. Mücadele S Sport'tan yayınlanacak.

İTALYA ALEV ALEV
Serie A'da ise yarın iki kritik mücadele var. Milano-Roma rekabetinde Inter, sahasında 20.00'de Roma'yI konuk ediyor. S Sport'tan yayınlanacak maç öncesinde ev sahibi ekip 22 puanla zirvede bulunurken başkent kulübü ise 14 puanla maça başlayacak. İtalya'da pazar gününün bir diğer heyecanlı müsabakası ise son şampiyon Napoli ile Milan arasında. 17 puanı olan Güney İtalya kulübü, 21 puanla ikinci sıradaki Milan'ı devirip yeniden yarışa tutunmanın peşinde. TSİ 22.45'teki karşılaşma S Sport'ta olacak.

MANCHESTER'DA DERBİ GÜNÜ
Premier Lig'de yarın, Manchester derbisi heyecanı yaşanacak. G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United, son şampiyon Manchester City'yi 18.30'da Old Trafford'da konuk edecek. City 21 puanla ikinci sırada bulunurken ManU ise 15 puanda. Karşılaşma beIN SPORTS 3'ten ekranlara gelecek.

DEVLER ÇIKIŞ PEŞİNDE
Fransa Ligue 1'de dev rekabette Marsilya, Lyon'u ağırlıyor. Kötü bir süreç geçiren ve sadece 3 puan toplayıp son sıraya gerileyen Lyon, yarın 22.45'te sezona istediği başlangıcı yapamayan 12 puanlı Marsilya'ya konuk olacak. Mücadele beIN SPORTS 4'ten ekranlara gelecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Hamas duyurdu: İsrail'in Gazze'ye kara saldırısını püskürttük
Son Dakika İsrail'den Gazze'ye ağır saldırı: Karanlığa gömüp bombaladılar! Soykırımcı zihniyet sınır tanımıyor
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf: "Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?"
Katil İsrail'den kara saldırısı mesajı: "Bu gece genişleteceğiz" diyerek duyurdular!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Florya'da şarkıcı Emirkan'a saldırı! O anlar kamerada
SON DAKİKA | BM Genel Kurulu Gazze için çatışmaların durdurulmasını talep eden tasarıyı kabul etti
Son dakika: BM Genel Sekreteri Guterres'den 'Gazze' çağrısı: Tarih hepimizi yargılıyor
‘Alışverişi doğduktan sonra yaparım’
Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 100. yılı için tarihi çağrı: Yer gök bayrak olsun
ARKADAŞINA GÖNDER
Futbol bayramı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA