Kayseri altın buldu

Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor ile Kayserispor, Mersin Stadı'nda karşı karşıya geldi. Recep Uçar yönetimindeki sarıkırmızılılar, sahadan 2-1 galip ayrıldı. 33. dakikada Burak Bekaroğlu'nun kendi kalesine attığı golle öne geçen Kayserispor, 47'de Morte fileleri sarsınca skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıda baskısını artıran ev sahibi ekip, 68. dakikada penaltıdan Dadaşov ile golü bulsa da mağlup olmaktan kurtulamadı. İç sahadaki yenilmezlik serisini bitiren Hatayspor 14 puanla 8. sırada kaldı. Üst üste 2. galibiyetini alan Kayserispor ise 16 puanla 6. sıraya yükseldi.