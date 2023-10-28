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Giriş Tarihi: 28.10.2023

Kongreye kadar taşın altına elimi koyarım

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Kongreye kadar taşın altına elimi koyarım

Rıza Çalımbay, “Beşiktaş’a minnet borcum var” dedi ve ekledi: Futbol hayatım, her şeyim orada geçti. Böyle sıkıntılı bir durumda seve seve görevi üstlenirim. Kriz yaşayan takımlara çok gittim, sonuncu sırada olanı bile aldım. Kendime her açıdan güveniyorum

Futbolculuk kariyerinin tümünü Beşiktaş'la geçirdi, "Atom Karınca" lakabıyla hafızalara kazındı. Antrenörlük kariyerinde de bir dönem siyahbeyazlı takımı çalıştırdı. Kartal'da yaşanan her krizde adı gündeme geldi; şu anda da olduğu gibi... Evet Rıza Çalımbay'dan bahsediyoruz… SABAH SPOR'a özel açıklamalarda bulunan deneyimli hoca, Beşiktaş'a vefa borcu olduğunu belirtip, "Bu borcu ödemeye hazırım" dedi. İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları:

OLUŞTURDUĞUM SİSTEME İNANIYORUM
"Kongreye kadar ister ağabeylik deyin, ister elini taşın altına koyma… Seve seve göreve hazırım. Ben orada doğdum, büyüdüm. Futbolculuk hayatım, her şeyim orada geçti. Böyle bir sıkıntılı durumda tabii ki takımın başına geçerim hem de seve seve geçerim, sorun yok. Çünkü neden biliyor musunuz? Benim Beşiktaş'a minnet borcum var. Yıllarca Beşiktaş'ta oynamışım, başka yere gitmemişim. Beşiktaş'ın sayesinde bir sürü şey elde etmişim. Tabii ki kriz yönetmek kolay değil. Ancak kriz yaşayan takımlara çok gittim. Sonuncu sırada olan takımı bile aldım. Ben kendime her açıdan güveniyorum. Bir de kendi sistemime inanıyorum. Zaten oraya geleyim, en iyisini yaparım, daha da iyi olurum."

BU KADRO ŞAMPİYONLUĞA OYNAR
Beşiktaş'ta çalışması halinde şampiyonluklar kazanacağını vurgulayan Rıza Çalımbay, şöyle devam etti: "Sivasspor'u Avrupa'ya taşıdım, Türkiye'ye önemli puanlar kazandırdım. Türkiye Kupası'nı aldık. Bunlar Sivasspor'un tarihinde ilk olan şeyler. Onları başaran bir kişi, daha iyi kadrolarla ve imkânlarla daha iyisini yapabilir. Beşiktaş'ın mevcut kadrosu, şampiyonluğa oynar. Ancak transferlerin yüzde 80-90'ı takıma hazır gelmemiş. Hazır gelmek çok önemli. Alınan oyuncuların kariyerleri çok iyi ama fiziki açıdan hazır olmayanlar var. Beşiktaş takımı ne ligden ne de şampiyonluktan kopar."

İKİSİ ARASINDA FARK GÖREMİYORUM
Rıza Çalımbay, A Milli Takım'da yaşanan teknik direktör değişimi için de "Türkiye çok büyük bir ülke. Böyle bir ülkenin milli takımını çalıştıracak bir tane Türk antrenör yok mu? Stefan Kuntz ile Vincenzo Montella arasında hiçbir fark bulunmuyor. Kadro aynı ancak şunu söyleyebilirim, antrenör değişiminin faydası oldu" değerlendirmesinde bulundu.

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Kongreye kadar taşın altına elimi koyarım
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