Kongreye kadar taşın altına elimi koyarım

Futbolculuk kariyerinin tümünü Beşiktaş'la geçirdi,lakabıyla hafızalara kazındı. Antrenörlük kariyerinde de bir dönem siyahbeyazlı takımı çalıştırdı. Kartal'da yaşanan her krizde adı gündeme geldi; şu anda da olduğu gibi... Evet Rıza Çalımbay'dan bahsediyoruz…'a özel açıklamalarda bulunan deneyimli hoca, Beşiktaş'a vefa borcu olduğunu belirtip,dedi. İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları:"Kongreye kadar ister ağabeylik deyin, ister elini taşın altına koyma… Seve seve göreve hazırım. Ben orada doğdum, büyüdüm. Futbolculuk hayatım, her şeyim orada geçti. Böyle bir sıkıntılı durumda tabii ki takımın başına geçerim hem de seve seve geçerim, sorun yok. Çünkü neden biliyor musunuz?Yıllarca Beşiktaş'ta oynamışım, başka yere gitmemişim. Beşiktaş'ın sayesinde bir sürü şey elde etmişim. Tabii ki kriz yönetmek kolay değil. Ancak kriz yaşayan takımlara çok gittim. Sonuncu sırada olan takımı bile aldım. Ben kendime her açıdan güveniyorum. Bir de kendi sistemime inanıyorum.Beşiktaş'ta çalışması halinde şampiyonluklar kazanacağını vurgulayan Rıza Çalımbay, şöyle devam etti: "Sivasspor'u Avrupa'ya taşıdım, Türkiye'ye önemli puanlar kazandırdım. Türkiye Kupası'nı aldık. Bunlar Sivasspor'un tarihinde ilk olan şeyler. Onları başaran bir kişi, daha iyi kadrolarla ve imkânlarla daha iyisini yapabilir. Beşiktaş'ın mevcut kadrosu, şampiyonluğa oynar.Alınan oyuncuların kariyerleri çok iyi ama fiziki açıdan hazır olmayanlar var. Beşiktaş takımı ne ligden ne de şampiyonluktan kopar."Rıza Çalımbay, A Milli Takım'da yaşanan teknik direktör değişimi için de "Türkiye çok büyük bir ülke. Böyle bir ülkenin milli takımını çalıştıracak bir tane Türk antrenör yok mu?Kadro aynı ancak şunu söyleyebilirim, antrenör değişiminin faydası oldu" değerlendirmesinde bulundu.