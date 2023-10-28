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Giriş Tarihi: 28.10.2023

Kulüpler Birliği’nde sağduyu çağrısı

Kulüpler Birliği’nde sağduyu çağrısı

TFF ile kulüp başkan ve yöneticileri dün Riva’da toplantı yaptı. Hakem hataları, e-bilette yaşanan problemler ve gündemdeki iddialar konuşuldu. Federasyon tarafları tek tek dinlerken, herkesi sağduyuya davet etti

Kulüpler Birliği Vakfı dün TFF'nin Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde bir araya geldi. Toplantıya Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile başkan yardımcıları Süleyman Hurma ve Fatih Saraç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve TFF yönetim kurulu üyeleri katıldı. Diğer Süper Lig kulüp başkanlarının ise çevrimiçi olarak dahil olduğu kaydedildi. Gerçekleştirilen zirvede Süper Lig'e damga vuran hakem hataları konuşuldu. Ayrıca son zamanlarda ortaya atılan iddialar da tartışıldı. TFF yönetimi, tüm kulüp idarecilerini sağduyulu davranmaya davet etti. Bu arada e-bilet ile ilgili yaşanan problemlerin de toplantıda görüşüldüğü aktarıldı.

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Kulüpler Birliği’nde sağduyu çağrısı
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