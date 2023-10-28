Ne deseniz haklısınız

UEFA Konferans Ligi'nde 3-1'lik skorla kaybedilen Bodo/Glimt maçının ardından Beşiktaş'ın konakladığı otele giden taraftarlar, futbolculara tepki gösterdi. Siyah-beyazlı bir futbolseverin, "sözleri üzerine teknik sorumlu Burak Yılmaz,karşılığını verdi. Genç hocayı kırmayan Beşiktaşlı taraftarlar, otelin önünden ayrıldı. Yaşanan bu olay, mağlubiyet nedeniyle zaten üzgün olan Beşiktaşlı oyuncuların moralini daha da bozdu.Beşiktaş'ın tedarikçi şirketi Adidas, Cumhuriyetimizin 100. yılını siyah-beyazlı takımın logosunda yer alan Türk Bayrağı'nı daha da büyüterek kutluyor. Kulübün 120 yılı ile Cumhuriyet'in 100. yılının birleştiği forma, sadece 1923 adet üretilecek ve kasım ayına kadar internet üzerinden satışa sunulacak.