Bodo/Glimt maçı sonrası Beşiktaşlı taraftarlar, takımın kaldığı otelin yolunu tuttu. Siyah-beyazlı futbolseverler, oyunculara sitemde bulunurken, tüm sorumluluğu genç hoca üstüne aldı
UEFA Konferans Ligi'nde 3-1'lik skorla kaybedilen Bodo/Glimt maçının ardından Beşiktaş'ın konakladığı otele giden taraftarlar, futbolculara tepki gösterdi. Siyah-beyazlı bir futbolseverin, "Ben10 saat havaalanında bekledim. Buçocuklar 2 günden beri buradalar.Bu kadar ruhsuzluk olmaz, sahayaçıkıp savaşan bir Beşiktaş istiyoruz.Başka bir şey istemiyoruz" sözleri üzerine teknik sorumlu Burak Yılmaz, "Haklısınız. Ne dersenizhaklısınız. Çocuklar 6saat yol gidecek, onlargitsin. Ne deseniz haklısınız.Rica ediyorum sakin olun" karşılığını verdi. Genç hocayı kırmayan Beşiktaşlı taraftarlar, otelin önünden ayrıldı. Yaşanan bu olay, mağlubiyet nedeniyle zaten üzgün olan Beşiktaşlı oyuncuların moralini daha da bozdu.
100. YILA ÖZEL1923 FORMA
Beşiktaş'ın tedarikçi şirketi Adidas, Cumhuriyetimizin 100. yılını siyah-beyazlı takımın logosunda yer alan Türk Bayrağı'nı daha da büyüterek kutluyor. Kulübün 120 yılı ile Cumhuriyet'in 100. yılının birleştiği forma, sadece 1923 adet üretilecek ve kasım ayına kadar internet üzerinden satışa sunulacak.