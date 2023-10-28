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Giriş Tarihi: 28.10.2023

Ne deseniz haklısınız

Ogün ŞAHİNOĞLU
Ne deseniz haklısınız

Bodo/Glimt maçı sonrası Beşiktaşlı taraftarlar, takımın kaldığı otelin yolunu tuttu. Siyah-beyazlı futbolseverler, oyunculara sitemde bulunurken, tüm sorumluluğu genç hoca üstüne aldı

UEFA Konferans Ligi'nde 3-1'lik skorla kaybedilen Bodo/Glimt maçının ardından Beşiktaş'ın konakladığı otele giden taraftarlar, futbolculara tepki gösterdi. Siyah-beyazlı bir futbolseverin, "Ben 10 saat havaalanında bekledim. Bu çocuklar 2 günden beri buradalar. Bu kadar ruhsuzluk olmaz, sahaya çıkıp savaşan bir Beşiktaş istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz" sözleri üzerine teknik sorumlu Burak Yılmaz, "Haklısınız. Ne derseniz haklısınız. Çocuklar 6 saat yol gidecek, onlar gitsin. Ne deseniz haklısınız. Rica ediyorum sakin olun" karşılığını verdi. Genç hocayı kırmayan Beşiktaşlı taraftarlar, otelin önünden ayrıldı. Yaşanan bu olay, mağlubiyet nedeniyle zaten üzgün olan Beşiktaşlı oyuncuların moralini daha da bozdu.

100. YILA ÖZEL 1923 FORMA
Beşiktaş'ın tedarikçi şirketi Adidas, Cumhuriyetimizin 100. yılını siyah-beyazlı takımın logosunda yer alan Türk Bayrağı'nı daha da büyüterek kutluyor. Kulübün 120 yılı ile Cumhuriyet'in 100. yılının birleştiği forma, sadece 1923 adet üretilecek ve kasım ayına kadar internet üzerinden satışa sunulacak.

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Ne deseniz haklısınız
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