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Giriş Tarihi: 28.10.2023

Paşa paşa yükseliyor

Paşa paşa yükseliyor
İki İstanbul ekibinin mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Son haftaların formda takımı lacivert-beyazlılar, perdeyi 32'de Mamadou Fall'ın golüyle açtı. 56'da karşı karşıya affetmeyen Aytaç Kara farkı ikiye çıkardı. 72'de sahne alan Ngoy 3-0'ı buldu. İstanbul'un tek sayısı Emir Kaan'dan geldi. Son 5 haftada 4. galibiyetini alan Paşa, 18 puan ve maç fazlasıyla 3. sıraya çıktı. Geçen hafta ilk sınavında Ankaragücü'nü yıkan teknik direktör Hakan Yakın, dün eli boş dönünce sarı-siyahlılar 5 puanda kaldı. 1. Lig'de ise Şanlıurfa ile Giresun 0-0 berabere kaldı.

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Paşa paşa yükseliyor
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