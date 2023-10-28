Paşa paşa yükseliyor

İki İstanbul ekibinin mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Son haftaların formda takımı lacivert-beyazlılar, perdeyi 32'de Mamadou Fall'ın golüyle açtı. 56'da karşı karşıya affetmeyen Aytaç Kara farkı ikiye çıkardı. 72'de sahne alan Ngoy 3-0'ı buldu. İstanbul'un tek sayısı Emir Kaan'dan geldi. Son 5 haftada 4. galibiyetini alan Paşa, 18 puan ve maç fazlasıyla 3. sıraya çıktı. Geçen hafta ilk sınavında Ankaragücü'nü yıkan teknik direktör Hakan Yakın, dün eli boş dönünce sarı-siyahlılar 5 puanda kaldı. 1. Lig'de ise Şanlıurfa ile Giresun 0-0 berabere kaldı.