Göztepe 5. viteste

rendyol 1. Lig'de Radomir Kokovic'in yönetimindeki Göztepe, Aktepe Stadı'nda konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 ile geçerek zirve takibini sürdürdü. Ligde son 5 maçının tamamını kazanarak seriye bağlayan sarı-kırmızılılara galibiyeti, 38. dakikada şık bir vuruş yapan Nijeryalı yıldız Kenneth Mamah getirdi.İzmir ekibi, haftaya evinde Kocaelispor'u konuk edecek,