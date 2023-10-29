Göztepe 5. viteste

Mamah’ın 38. dakikadaki şık golüyle Keçiörengücü’nü deplasmanda yıkan İzmir ekibi, üst üste 5’inci galibiyetini alıp zirve takibini sürdürdü
Trendyol 1. Lig'de Radomir Kokovic'in yönetimindeki Göztepe, Aktepe Stadı'nda konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 ile geçerek zirve takibini sürdürdü. Ligde son 5 maçının tamamını kazanarak seriye bağlayan sarı-kırmızılılara galibiyeti, 38. dakikada şık bir vuruş yapan Nijeryalı yıldız Kenneth Mamah getirdi. Bu sonuçlaGöztepe, 20 puana yükselirken Keçiörengücü14'te kaldı. İzmir ekibi, haftaya evinde Kocaelispor'u konuk edecek, Keçiörengücü isedeplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak.