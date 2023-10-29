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Giriş Tarihi: 29.10.2023

Göztepe 5. viteste

Göztepe 5. viteste

Mamah’ın 38. dakikadaki şık golüyle Keçiörengücü’nü deplasmanda yıkan İzmir ekibi, üst üste 5’inci galibiyetini alıp zirve takibini sürdürdü

Trendyol 1. Lig'de Radomir Kokovic'in yönetimindeki Göztepe, Aktepe Stadı'nda konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 ile geçerek zirve takibini sürdürdü. Ligde son 5 maçının tamamını kazanarak seriye bağlayan sarı-kırmızılılara galibiyeti, 38. dakikada şık bir vuruş yapan Nijeryalı yıldız Kenneth Mamah getirdi. Bu sonuçla Göztepe, 20 puana yükselirken Keçiörengücü 14'te kaldı. İzmir ekibi, haftaya evinde Kocaelispor'u konuk edecek, Keçiörengücü ise deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak.

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