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Giriş Tarihi: 29.10.2023 10:42 Son Güncelleme: 29.10.2023 10:42

Son dakika: Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi hedef: "Kazanma alışkanlığı"

Son dakika: Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı öncesi hedef: Kazanma alışkanlığı

Trabzon’da, Alanya galibiyetiyle göreve başlayan Avcı, Karagümrük’ü de yenip, F.Bahçe maçına öz güven ve kazanma alışkanlığı ile çıkma hedefinde. Oyuncularıyla yaptığı toplantılarda "Kazanma alışkanlığını" sık sık vurgulayan tecrübeli teknik adam, oyun planını da yaptı. (Trabzonspor haberleri)

Süper Lig'de bugün Fatih Karagümrük'e konuk olacak Trabzonspor'da hedef 3 puan... Teknik direktör Abdullah Avcı, Alanyaspor galibiyetini, İstanbul'da alacağı zaferle taçlandırmak ve Fenerbahçe maçına öz güvenli çıkmak istiyor.

FİYATLARA TEPKİ
Trabzonspor taraftarları, Karagümrük kulübünün maça bir gün kala biletleri satışa çıkartması ve rakam olarak da misafir takım tribününe 545 TL değer biçmesine tepki gösterdi. Bu rakamın Trabzonspor kulübüne karşı bir hareket olduğunu düşünen bordo- mavili taraftarlar tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

ONUACHU'YA DAHA ÇOK TOP
1-0 kazanılan Alanyaspor karşılaşmasında Onuachu'yu ileride topla buluşturma noktasında zaman zaman sıkıntı yaşayan Trabzonspor, Karagümrük maçında 2.01 metre boyundaki dev forvetine daha çok top taşıyacak. Hücum planları üzerine daha fazla çalışacaklarını açıklayan Avcı'nın, yaptığı saha içi uygulamalarda da bu plan üzerine çok çalıştığı öğrenildi.

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Son dakika: Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi hedef: "Kazanma alışkanlığı"
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