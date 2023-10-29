Son dakika: Transfer listesine stoper ekledi! 3 sakatlık sonrası Fenerbahçe’den flaş karar...

Transfer haberleri... Luan Peres'in sahalara dönüş tarihinin belli olmaması, Serdar Aziz'in sık sakatlığı ve geçtiğimiz günlerde atroskopi yapılması, Djiku'nun 6 hafta sahalardan uzak kalacak olması teknik heyeti harekete geçirdi. İsmail Kartal, yönetimden ocak ayında stoper alınmasını istedi.



REKABETE GİREBİLECEK BİR İSİM

Sarı-lacivertli yönetim, müthiş bir performansa imza atan hocası Kartal'ın isteğini yerine getirmek için çalışmalara başladı. Becao- Djiku ikilisiyle rekabete girecek seviyede bir isme bakılırken, en önemli kriterlerden biri de Afrika Kupası'na gitmeyecek biri olması. Yabancı sınırlaması nedeniyle Luan Peres'i elden çıkarmanın yolları aranıyor.



SAMET GÖREVE

BU sezon fazla forma şansı bulamayan ancak son iki milli maçta (Hırvatistan- Letonya) ortaya koyduğu iyi performansla kendini gösteren Samet Akaydın, Serdar Aziz ve Djiku'nun yokluğunda Pendik maçına 11 başlayacak. Teknik direktör İsmail Kartal, Oosterwolde'yi de sol stoper olarak denedi. Fakat tecrübeli teknik adamın son tercihi Samet olacak.



HER GALİBİYET YENİ BİR REKOR

BU sezon 18 resmi maçını da kazanan, geçen yıldan gelen iki galibiyetle 20 karşılaşmalık bir seri yakalayan Fenerbahçe, Pendikspor karşısına da rekorunu geliştirmek için çıkacak. Süper Lig'de 9'da 9 yapan sarılacivertliler. 'Lig tarihinde sezona en iyi başlayan takım' unvanının sahibi olmuştu. Kanarya, puan cetvelinin alt sıralarından kurtulmaya çalışan rakibini yenmesi halinde rekorunu geliştirecek. Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçı da gol yemeden kazandı. Samsunspor ve Kasımpaşa'yı 2-0, Ankaragücü ve Alanyaspor'u da 1-0'lık skorlarla mağlup etti.



100. YILA ÖZEL FORMA GİYECEK

Fenerbahçe, Pendikspor maçına Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak tasarlanan formayla çıkacak. 1923 yılında giyilen formadan ilham alındı. Formanın ön bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi, sırt kısmında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde Cumhuriyet'in 6. yılında çekilen tarihi fotoğraf yer aldı. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisinden dolayı Fenerbahçe'nin online satış mağazasına geçici süreliğine giriş yapılamadı.



JOSHUA KING REKABETE HAZIR

Fenerbahçe'de sakat oyunculardan olan Joshua King'in, hazır hale gelmesinin sevinci yaşanıyor. Sakatlıktan önce yükselen bir form grafiği yakalayan Norveçli yıldız, tekrardan o performansına dönmeyi amaçlıyor. Tadic ve Ryan Kent ile rekabete girecek olan King'in Pendikspor maç kadrosunda olması bekleniyor.