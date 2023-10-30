5 dakikada gücünü gösterdi

71’de Efkan ile öne geçen Belözoğlu liderliğindeki Ankaragücü, 75’te de Sowe’un golüyle Samsun’u 2-0 devirdi
Süper Lig'de günün diğer maçında MKE Ankaragücü, sahasında Samsunspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle geçen karşılaşmanın ikinci devresinde Başkent temsilcisi oyuna ağırlığını koydu. 71'de Efkan Bekiroğlu, GarryRodrigues'in pasında kaleciyi de çalımlayıp golünüattı ve Ankaragücü'nü öne geçirdi: 1-0. 75'te de Ali Sowe, skoru belirleyen isim oldu: 2-0. Böylece sarılacivertliler,teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde3. maçında 2. galibiyetini (1M) elde etti.