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Giriş Tarihi: 30.10.2023

5 dakikada gücünü gösterdi

5 dakikada gücünü gösterdi

71’de Efkan ile öne geçen Belözoğlu liderliğindeki Ankaragücü, 75’te de Sowe’un golüyle Samsun’u 2-0 devirdi

Süper Lig'de günün diğer maçında MKE Ankaragücü, sahasında Samsunspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle geçen karşılaşmanın ikinci devresinde Başkent temsilcisi oyuna ağırlığını koydu. 71'de Efkan Bekiroğlu, Garry Rodrigues'in pasında kaleciyi de çalımlayıp golünü attı ve Ankaragücü'nü öne geçirdi: 1-0. 75'te de Ali Sowe, skoru belirleyen isim oldu: 2-0. Böylece sarılacivertliler, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde 3. maçında 2. galibiyetini (1M) elde etti.

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