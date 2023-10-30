Abou ve Rosier yatak döşek!

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'a bir kötü haber de Vincent Aboubakar ve Valentin Rosier'den geldi. Kamerunlu forvet, karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye yatırıldı.Üst solunum yolu enfeksiyonu ve yüksek ateş sebebiyle tedavi altına alınan Fransız sağ bek de bu akşam yok.Beşiktaş yönetimi, Cumhuriyet'in 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım ile kız kardeşi Makbule Hanım'ın Beşiktaş'ın Akaretler Mahallesi'nde yaşadığı 76 numaralı evi ziyaret etti. Asbaşkan Emre Kocadağ, Genel Sekreter Mehtap Ferah, yöneticiler Seyit Ateş, Umut Şenol ve kulübün sporcularının katılımıyla birlikte ziyaret edilen eve çelenk bırakıldı.Süper Lig'de Galatasaray, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Bodo/Glimt'e yenilen siyahbeyazlı ekipte bu akşamki Gaziantep FK maçı öncesi en önemli sorun sayısı 11'i bulan eksikler. Tüm olumsuzluklara rağmen evinde ağırlayacağı rakibini yenip moral bulmayı hedefleyen Beşiktaş, özellikle savunma hattını oluşturmakta güçlük çekiyor. İşte karşılaşmada takımdaki yerlerini alamayacak futbolcular: Sakatlar:. Hastalar:Cezalı:5 stoperi sakat olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz, Gaziantep FK maçında Necip Uysal'ın yanına kimi monte edeceğine henüz karar vermedi. Kartal'da Bailly umutları tükenirken ilk akla gelen isim, performansı tartışma konusu olan Jean Onana. Burak Yılmaz, genç oyuncu Demir Ege Tıknaz'ı da bu mevkide düşünüyor. Umut Meraş ve Masuaku'nun yokluğunda sol bekte Bakhtiyor Zaynutdinov'un görev yapması beklenirken ağrıları geçen Gedson Fernandes'in ilk 11'de sahaya çıkacağı belirtildi. Tedavisi tamamlanan Salih Uçan'ın da maç kadrosunda yer alacağı, gelen bilgiler arasında.