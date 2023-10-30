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Giriş Tarihi: 30.10.2023

Abou ve Rosier yatak döşek!

Abou ve Rosier yatak döşek!

Karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle geceyi hastanede geçiren Kamerunlu forvet ile üst solunum yolu enfeksiyonu ve yüksek ateş sebebiyle tedavi altına alınan Fransız sağ bek kadroda yok

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'a bir kötü haber de Vincent Aboubakar ve Valentin Rosier'den geldi. Kamerunlu forvet, karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye yatırıldı. Tanı ve tedavi süreci devam eden Aboubakar'ın Gaziantep FK maçında forma giyemeyeceği kaydedildi. Üst solunum yolu enfeksiyonu ve yüksek ateş sebebiyle tedavi altına alınan Fransız sağ bek de bu akşam yok. Gaziantep FK maçında Aboubakar'ın yerine ileri uçta Cenk Tosun'un, Rosier'in yerine de sağ bekte Onur Bulut'un görev yapacağı öğrenildi.

ATATÜRK'ÜN EVINI ZIYARET ETTILER
Beşiktaş yönetimi, Cumhuriyet'in 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım ile kız kardeşi Makbule Hanım'ın Beşiktaş'ın Akaretler Mahallesi'nde yaşadığı 76 numaralı evi ziyaret etti. Asbaşkan Emre Kocadağ, Genel Sekreter Mehtap Ferah, yöneticiler Seyit Ateş, Umut Şenol ve kulübün sporcularının katılımıyla birlikte ziyaret edilen eve çelenk bırakıldı.

11 EKSİKLİ KARTAL EVİNDE ÇIKIŞ ARIYOR
Süper Lig'de Galatasaray, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Bodo/Glimt'e yenilen siyahbeyazlı ekipte bu akşamki Gaziantep FK maçı öncesi en önemli sorun sayısı 11'i bulan eksikler. Tüm olumsuzluklara rağmen evinde ağırlayacağı rakibini yenip moral bulmayı hedefleyen Beşiktaş, özellikle savunma hattını oluşturmakta güçlük çekiyor. İşte karşılaşmada takımdaki yerlerini alamayacak futbolcular: Sakatlar: Daniel Amartey, Arthur Masuaku, Eric Bailly, Omar Colley, Umut Meraş, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan. Hastalar: Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Cezalı: Mert Günok.

ERİC BAİLLY UMUDU TÜKENDİ
5 stoperi sakat olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz, Gaziantep FK maçında Necip Uysal'ın yanına kimi monte edeceğine henüz karar vermedi. Kartal'da Bailly umutları tükenirken ilk akla gelen isim, performansı tartışma konusu olan Jean Onana. Burak Yılmaz, genç oyuncu Demir Ege Tıknaz'ı da bu mevkide düşünüyor. Umut Meraş ve Masuaku'nun yokluğunda sol bekte Bakhtiyor Zaynutdinov'un görev yapması beklenirken ağrıları geçen Gedson Fernandes'in ilk 11'de sahaya çıkacağı belirtildi. Tedavisi tamamlanan Salih Uçan'ın da maç kadrosunda yer alacağı, gelen bilgiler arasında.

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Abou ve Rosier yatak döşek!
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