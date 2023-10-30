Allah aşkına net olun!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Pendikspor karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını belirtirken, hakem yönetimine tepki gösterdi. Deneyimli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "90 dakika boyunca kontrol bizdeydi. Çok daha farklı kazanabilirdik. Bir de verilmeyen penaltımız vardı.Penaltı almamız için ne yapmamız gerekiyor. Allah aşkına bize karşı, herkese karşı hakemler net olsun. Neyi görüyorlarsa onu çalsınlar. 5-0 kazandık ama penaltının verilmeyişi düşündürücü.""Anlayamadığımız sakatlıklar oluyor, bunları çözemiyoruz. Çok şükür ki, kazanıyoruz.Önümüzdeki hafta karşılaşacağımız Trabzonspor, iyi bir takım. Yeni hocaları geldi. Biz de elimizdeki sağlıklı oyuncular üzerinden bir plan yapacağız."F.Bahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Kasığından sakatlanan Brezilyalı oyuncu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyundan çıktı. Teknik direktör İsmail Kartal, 9. dakikada Fred'in yerine Miha Zajc'ı sahaya sürdü. Sarı-lacivertli takımda sakatlık yaşayan bir diğer isim de Rodrigo Becao oldu. Maçın ilk dakikalarında sakatlanan tecrübeli oyuncu devam etse de ikinci yarıya çıkmadı ve yerini Jayden Oosterwolde'ye bıraktı. İki futbolcunun durumları yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Bu arada 84. dakikada kulübeye gelen Samet Akaydın'ın bacağına kramp girdiği ve ciddi bir probleminin olmadığı belirtildi. Milli stoperin sakatlığı sonrası oyuna giren Crespo stoperde görev aldı. Fenerbahçe'nin Ludogorets ile yaptığı karşılaşmada da Djiku sakatlanmıştı.Sakatlanarak oyundan çıkan Fred, karşılaşmanın ardından bir mesaj yayımladı. 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha, "Futbol böyle ve bazen bu tür şeyler olur. Çok daha güçlü geri döneceğim. Bir başka muhteşem galibiyet için takımımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.1960 seyirci kapasiteli Pendik Stadı'nda Fenerbahçeli taraftarlar kendilerine ayrılan 95 kişilik bölümde takımlarını desteklediler. Sarı-lacivertli futbolseverler, stadı gören evlerin camları ve balkonlarını doldurdu. Camlar ve balkonlar Türk ve Fenerbahçe bayrakları ile süslenirken ortaya son derece renkli görüntüler çıktı.Karşılaşma öncesinde stadyum koltuklarına bırakılan Filistin bayraklarının yanı sıra kale arkasına asılan ve üzerinde Türk Bayrağı ile Filistin Bayrağı'nın yer aldığı pankarttakiyazısıyla İsrail'e tepki gösterildi.