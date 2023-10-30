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Giriş Tarihi: 30.10.2023

Antalyaspor kendine geldi

Antalyaspor kendine geldi

Sahasında Başakşehir’i Saric’in golüyle deviren Akdeniz ekibi, iki maç sonra kazandı ve puanını 12’ye yükseltti

İki maçtır galibiyete hasret olan Antalyaspor, zor günlerden geçen Başakşehir'i sahasında 1-0 yenerek ligde 3'üncü galibiyetini aldı. Akdeniz ekibinin golünü 16. dakikada orta sahanın dinamosu Dario Saric ağlara yolladı. Çağdaş Atan ile çıkış yakalamayı hedefleyen Başakşehir, Antalya'dan eli boş dönerken 10 hafta sonunda 8 puanda kaldı. Nuri Şahin'in takımı Antalyaspor ise 12 puana ulaştı.

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Antalyaspor kendine geldi
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