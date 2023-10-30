Antalyaspor kendine geldi

Sahasında Başakşehir’i Saric’in golüyle deviren Akdeniz ekibi, iki maç sonra kazandı ve puanını 12’ye yükseltti
İki maçtır galibiyete hasret olan Antalyaspor, zor günlerden geçen Başakşehir'i sahasında 1-0 yenerek ligde 3'üncü galibiyetini aldı. Akdeniz ekibinin golünü 16. dakikada ortasahanın dinamosu Dario Saric ağlara yolladı. Çağdaş Atan ile çıkış yakalamayı hedefleyen Başakşehir, Antalya'dan eli boş dönerken 10hafta sonunda 8 puanda kaldı. Nuri Şahin'in takımı Antalyaspor ise 12 puana ulaştı.