Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dışarıda keyfi yok
Giriş Tarihi: 30.10.2023

Dışarıda keyfi yok

Dışarıda keyfi yok

Trabzonspor, İstanbul'da Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Abdullah Avcı ile yeni bir sayfa açan bordo-mavililer, dün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda son derece etkisiz kaldığı ve tek isabetli şut dahi atamadığı maçta 1 puana razı geldi. 5 deplasman maçında 11 puan kaybeden Fırtına'da F.Bahçe sınavı öncesi moraller bozuldu

'FAUL DEĞİL HOCAM!'
Karşılaşmanın 82. dakikasında Trabzonspor, Paul Onuachu ile golü buldu ancak hakem Ali Şansalan, kaleci Emre Bilgin'e faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti. Pozisyon için VAR'dan da ses çıkmazken bordo- mavili futbolcular hakeme, "Faul yok, nizami gol" itirazında bulundu. Taraftarlar da sosyal medyada, 'Nizami golümüzü vermediler" yorumlarıyla isyan etti.

İLK İSABET 59'DA
Pozisyon olarak kısır geçen karşılaşmada ilk isabetli şut 59. dakikada Karagümrük'ün Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'nin ayağından geldi. Dünkü mücadele bu sezon Süper Lig'de ilk yarısı isabetli şuta sahne olmayan ilk müsabaka oldu.

AĞLATAN SAKATLIK!
Hem yaşadığı sakatlık hem de Bjelica'nın tercihleri nedeniyle bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, dünkü maçta ilk 11'e yazılmıştı. Ancak tecrübeli oyuncu, ısınırken sağ ayak bileğinde şiddetli bir ağrı hissederek yerde kaldı. Oynayamayacağı anlaşılan Trezeguet, gözyaşlarıyla soyunma odasına gitti.

BİREYSEL OYUN SIKINTIMIZ VAR
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, alınan beraberliği şöyle değerlendirdi: "Baskıyla başlama planımız vardı. Bunu ilk 30 dakika yaptık. İlk yarım saat içinde oyunu koparabilirdik. 30'dan sonra set oyununu oynarken merkezden uzak kalınca geçiş yedik. Rakibe cesaret geldi. İkinci yarıda dominant olmalıydık. Çok çalışmamız gerekiyor. Bireysel oyun performansımızı arttırmamız gereken net durumlarımız var." ERHAN UZUNER

'HOCANIN TAKTİĞİNE ODAKLANMALIYIZ'
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, maçın ardından şöyle konuştu: "Abdullah Avcı geldikten sonra oyun planımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Eksiklerimizi düzelteceğiz. Hocanın verdiği taktiğe ve saha içi disipline konsantre olmamız gerekiyor."

100. YIL KUTLANDI
Trabzonsporlu futbolcular, Karagümrük maçı öncesi ısınmaya "Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz" yazılı pankartla çıktı. Bordo-mavili taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü doldururken tribünlerde Türk bayrakları ve açılan özel pankartlarla bayram kutlandı.

BORÇ 4 MİLYARA DAYANDI
Trabzonspor'un 54'üncü Olağan Divan Genel Kurulu, Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıldönümü nedeniyle kutlamayla birlikte gerçekleşti. Genel Kurul'da kulübün güncel net borcu, 3 milyar 831 milyon 974 bin TL olarak açıklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

25 Ağustos 2010'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir uçaktaki yolcular hangi sebepten uçağın önüne doğru koşmuştur ve dengesi bozulup düşen uçaktaki bir kişi yaralanmış, 20 kişi ölmüştür?
İsrail’i eleştirince işten kovuldu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 100. yıl hitabında tarihi mesajlar: Hiçbir emperyalist güç engelleyemeyecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan duyurdu: 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu
Annesinin de babasının da kan grubu 0 RH+ olan birinin kan grubu hangisi olabilir?
Türkiye kendi mikro reaktörlerini yapacak
Son dakika: Denizde ve havada 100. yıl coşkusu! İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile tarihi geçit töreni
200 yıldır kapalı sahili herkesin kullanımına açtı
Fenerbahçe deplasmanda coştu! Müthiş seri devam etti...
ARKADAŞINA GÖNDER
Dışarıda keyfi yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA