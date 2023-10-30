Dışarıda keyfi yok

Karşılaşmanın 82. dakikasında Trabzonspor, Paul Onuachu ile golü buldu ancak hakem Ali Şansalan, kaleci Emre Bilgin'e faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.Taraftarlar da sosyal medyada, 'Nizami golümüzü vermediler" yorumlarıyla isyan etti.Pozisyon olarak kısır geçen karşılaşmada ilk isabetli şut 59. dakikada Karagümrük'ün Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'nin ayağından geldi.Hem yaşadığı sakatlık hem de Bjelica'nın tercihleri nedeniyle bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, dünkü maçta ilk 11'e yazılmıştı. Ancak tecrübeli oyuncu, ısınırken sağ ayak bileğinde şiddetli bir ağrı hissederek yerde kaldı. Oynayamayacağı anlaşılan Trezeguet, gözyaşlarıyla soyunma odasına gitti.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, alınan beraberliği şöyle değerlendirdi: "Baskıyla başlama planımız vardı. Bunu ilk 30 dakika yaptık. İlk yarım saat içinde oyunu koparabilirdik.Rakibe cesaret geldi. İkinci yarıda dominant olmalıydık. Çok çalışmamız gerekiyor. Bireysel oyun performansımızı arttırmamız gereken net durumlarımız var."ERHAN UZUNERTrabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, maçın ardından şöyle konuştu: "Abdullah Avcı geldikten sonra oyun planımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Eksiklerimizi düzelteceğiz. Hocanın verdiği taktiğe ve saha içi disipline konsantre olmamız gerekiyor."Trabzonsporlu futbolcular, Karagümrük maçı öncesi ısınmayayazılı pankartla çıktı. Bordo-mavili taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü doldururken tribünlerde Türk bayrakları ve açılan özel pankartlarla bayram kutlandı.Trabzonspor'un 54'üncü Olağan Divan Genel Kurulu, Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıldönümü nedeniyle kutlamayla birlikte gerçekleşti. Genel Kurul'da kulübün güncel net borcu,olarak açıklandı.