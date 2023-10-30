Dışarıda keyfi yok

Trabzonspor, İstanbul'da Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Abdullah Avcı ile yeni bir sayfa açan bordo-mavililer, dün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda son derece etkisiz kaldığı ve tek isabetli şut dahi atamadığı maçta 1 puana razı geldi. 5 deplasman maçında 11 puan kaybeden Fırtına'da F.Bahçe sınavı öncesi moraller bozuldu
'FAUL DEĞİL HOCAM!'
Karşılaşmanın 82. dakikasında Trabzonspor, Paul Onuachu ile golü buldu ancak hakem Ali Şansalan, kaleci Emre Bilgin'e faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti. Pozisyon içinVAR'dan da sesçıkmazken bordo-mavili futbolcularhakeme,"Faul yok,nizami gol" itirazındabulundu. Taraftarlar da sosyal medyada, 'Nizami golümüzü vermediler" yorumlarıyla isyan etti.
İLK İSABET 59'DA
Pozisyon olarak kısır geçen karşılaşmada ilk isabetli şut 59. dakikada Karagümrük'ün Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'nin ayağından geldi. Dünkü mücadele bu sezon Süper Lig'de ilk yarısıisabetli şuta sahne olmayan ilk müsabaka oldu.
AĞLATAN SAKATLIK!
Hem yaşadığı sakatlık hem de Bjelica'nın tercihleri nedeniyle bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, dünkü maçta ilk 11'e yazılmıştı. Ancak tecrübeli oyuncu, ısınırken sağ ayak bileğinde şiddetli bir ağrı hissederek yerde kaldı. Oynayamayacağı anlaşılan Trezeguet, gözyaşlarıyla soyunma odasına gitti.
BİREYSEL OYUN SIKINTIMIZ VAR
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, alınan beraberliği şöyle değerlendirdi: "Baskıyla başlama planımız vardı. Bunu ilk 30 dakika yaptık. İlk yarım saat içinde oyunu koparabilirdik. 30'dansonra set oyununu oynarken merkezden uzakkalınca geçiş yedik. Rakibe cesaret geldi. İkinci yarıda dominant olmalıydık. Çok çalışmamız gerekiyor. Bireysel oyun performansımızı arttırmamız gereken net durumlarımız var." ERHAN UZUNER
'HOCANIN TAKTİĞİNE ODAKLANMALIYIZ'
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, maçın ardından şöyle konuştu: "Abdullah Avcı geldikten sonra oyun planımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Eksiklerimizi düzelteceğiz. Hocanın verdiği taktiğe ve saha içi disipline konsantre olmamız gerekiyor."
100. YIL KUTLANDI
Trabzonsporlu futbolcular, Karagümrük maçı öncesi ısınmaya "Cumhuriyet'i bizkurduk, onu yükseltecekve yaşatacaksizsiniz" yazılı pankartla çıktı. Bordo-mavili taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü doldururken tribünlerde Türk bayrakları ve açılan özel pankartlarla bayram kutlandı.
BORÇ 4 MİLYARA DAYANDI
Trabzonspor'un 54'üncü Olağan Divan Genel Kurulu, Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıldönümü nedeniyle kutlamayla birlikte gerçekleşti. Genel Kurul'da kulübün güncel net borcu, 3 milyar 831milyon 974 bin TL olarak açıklandı.