Eyüp’ün müthiş serisi bitti

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında lider Eyüpspor, sahasında Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen müsabakanın 81. dakikasında konuk ekip, Florian Marc Jozefzoon'ungolüyle öne geçti ve skoru koruyup3 puanı kaptı. Bu sezon evindeki 4 karşılaşmadan da galip ayrılan Arda Turan'ın takımının serisi böylece bitmiş oldu. Bandırmaspor da yeni hocası Taner Taşkın'la ilk maçında kazanmayı başardı. Diğer sonuçlar şu şekilde: AdanasporÜmraniyespor: 1-0, Altay-Sakaryaspor: 1-2, Manisa FK-Çorum FK: 2-2.