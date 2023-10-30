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Giriş Tarihi: 30.10.2023

Eyüp’ün müthiş serisi bitti

Eyüp’ün müthiş serisi bitti
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında lider Eyüpspor, sahasında Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen müsabakanın 81. dakikasında konuk ekip, Florian Marc Jozefzoon'un golüyle öne geçti ve skoru koruyup 3 puanı kaptı. Bu sezon evindeki 4 karşılaşmadan da galip ayrılan Arda Turan'ın takımının serisi böylece bitmiş oldu. Bandırmaspor da yeni hocası Taner Taşkın'la ilk maçında kazanmayı başardı. Diğer sonuçlar şu şekilde: AdanasporÜmraniyespor: 1-0, Altay-Sakaryaspor: 1-2, Manisa FK-Çorum FK: 2-2.

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Eyüp’ün müthiş serisi bitti
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