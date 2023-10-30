Gitti yendi geldi

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ASISTLER SZYMANSKİ'DEN
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Szymanski dün ilk yarıda İrfan Can, ikinci devrede de Dzeko'ya attırdı. 24 yaşındaki 10 numara, 19 resmi karşılaşmada 9 gol-7 asiste ulaştı. Toplamda 16 gole katkı verdi.
İRFAN CAN'IN9. HARİKASI
İrfan Can Kahveci bu sezon 17. resmi maçında 9. golünü Pendikspor ağlarına gönderdi. Milli futbolcu, sevincini Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle özel olarak tasarlanan formanın göğsündeki Atatürk portresini öperek gösterdi.
İLK YARIBİTİRİYOR
Fenerbahçe bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında 15 kezle en fazla gol atan takım durumunda. Sarı-lacivertliler geride kalan haftalarda sadece Samsun ve A.Gücü karşılaşmalarında soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.
SIRADATRABZON VAR
Ligde 10'da 10, toplamda 19'da 19 galibiyetle yoluna devam eden F.Bahçe'nin sıradaki rakibi Trabzonspor. Sarılacivertliler, Abdullah Avcı ile 1 galibiyet- 1 beraberlik alan Fırtına'yı cumartesi günü konuk edecek.
POZİSYON CANAVARI
Bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonu üreten takım Fenerbahçe. Sarı-lacivertliler (54), bu istatistikte Bayern Münih (43), Newcastle United (41), Bayer Leverkusen (41) ve Barcelona'yı (39) geride bıraktı.
LİGDE İLK ZAFER
F.Bahçe, Süper Lig tarihinde Pendikspor'la oynadığı ilk maçı farklı kazandı. Kanarya rakibiyle daha önce iki kez Türkiye Kupası'nda oynamıştı. 14 Aralık 1999'da yapılan karşılaşmayı Pendik (2-1), 28 Kasım 2012'deki mücadeleyi ise Fenerbahçe (1-0) kazanmıştı.
HAT-TRİCK YAPTI İCARDİ'Yİ YAKALADI
Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki kaptanı Edin Dzeko, gençlere taş çıkarıyor. Boşnak yıldız,ligde son 4 maçta da golünü attı (Rize, Kasımpaşa, Hatay, Pendik). Dün hattrickyaptı. Daha önce ligin ilk haftasında Gaziantep ağlarını iki kez havalandırmıştı. Süper Lig'de 10. maçında10. golüne ulaşan Dzeko, toplamda 12 gol, 7 asistle 19 gole katkı sağladı. Fenerbahçe'nin kaptanı, gol krallığındaGalatasaraylı İcardi'yi yakaladı.
GOLLERİM TAKIM ÇALIŞMASININ ÜRÜNÜ
Dzeko, karşılaşma sonrası Cumhuriyet'in 100. yılını kutlarken golleri için mutlu olduğunu söyledi. Boşnak yıldız, "Kolektif oynayınca işim kolaylaşıyor. Goller attığım için takıma teşekkür etmek gerekiyor. Bu takım çalışmasının ürünü" dedi.
M.CİTY İLE EŞİTLEDİYENİ HEDEF REAL
Pendikspor deplasmanından zorlanmadan dönen Kanarya, bu sezon tüm kulvarlarda 19'da 19 yaptı. Geçen dönem Gaziantep FK(3-0) ve Başakşehir (2-0) maçlarıylabirlikte üst üste zafer sayısını21'e yükselten sarı-lacivertli takım, Manchester City'yi (21) yakalayarak Avrupa'nın en iyi 3. galibiyet serini tekrarladı. Fenerbahçe'ninönünde, eski yıldızı Kim MinJae'nin formasını giydiği BayernMünih (23) ile Arda Gülerli RealMadrid (22) kaldı. UĞUR ÇEM
FERDİ COŞTUCOŞTURDU
Bu sezon tek golünü KonferansLigi elemelerinde 26 Temmuz'dakiZimbru maçında atan, asistini ise 24Ağustos'taki Twente karşılaşmasındayapan Ferdi Kadıoğlu, sessizliğinibozdu. 24 yaşındaki milli futbolcuSüper Lig'de ilk asistlerini Dzeko'yayaptı. Farkı ve hat-trick'i getirdi.