Gitti yendi geldi

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Szymanski dün ilk yarıda İrfan Can, ikinci devrede de Dzeko'ya attırdı. 24 yaşındaki 10 numara, 19 resmi karşılaşmada 9 gol-7 asiste ulaştı. Toplamda 16 gole katkı verdi.İrfan Can Kahveci bu sezon 17. resmi maçında 9. golünü Pendikspor ağlarına gönderdi. Milli futbolcu, sevincini Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle özel olarak tasarlanan formanın göğsündeki Atatürk portresini öperek gösterdi.Fenerbahçe bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında 15 kezle en fazla gol atan takım durumunda. Sarı-lacivertliler geride kalan haftalarda sadece Samsun ve A.Gücü karşılaşmalarında soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.Ligde 10'da 10, toplamda 19'da 19 galibiyetle yoluna devam eden F.Bahçe'nin sıradaki rakibi Trabzonspor. Sarılacivertliler, Abdullah Avcı ile 1 galibiyet- 1 beraberlik alan Fırtına'yıBu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonu üreten takım Fenerbahçe. Sarı-lacivertliler (54), bu istatistikte Bayern Münih (43), Newcastle United (41), Bayer Leverkusen (41) ve Barcelona'yı (39) geride bıraktı.F.Bahçe, Süper Lig tarihinde Pendikspor'la oynadığı ilk maçı farklı kazandı. Kanarya rakibiyle daha önce iki kez Türkiye Kupası'nda oynamıştı. 14 Aralık 1999'da yapılan karşılaşmayı Pendik (2-1), 28 Kasım 2012'deki mücadeleyi ise Fenerbahçe (1-0) kazanmıştı.Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki kaptanı Edin Dzeko, gençlere taş çıkarıyor.(Rize, Kasımpaşa, Hatay, Pendik).Daha önce ligin ilk haftasında Gaziantep ağlarını iki kez havalandırmıştı.toplamda 12 gol, 7 asistle 19 gole katkı sağladı. Fenerbahçe'nin kaptanı,Dzeko, karşılaşma sonrası Cumhuriyet'in 100. yılını kutlarken golleri için mutlu olduğunu söyledi. Boşnak yıldız, "Kolektif oynayınca işim kolaylaşıyor. Goller attığım için takıma teşekkür etmek gerekiyor. Bu takım çalışmasının ürünü" dedi.Pendikspor deplasmanından zorlanmadan dönen Kanarya, bu sezon tüm kulvarlarda 19'da 19 yaptı.sarı-lacivertli takım, Manchester City'yi (21) yakalayarak Avrupa'nın en iyi 3. galibiyet serini tekrarladı.UĞUR ÇEMBu sezon tek golünüFerdi Kadıoğlu, sessizliğinibozdu. 24 yaşındaki milli futbolcuSüper Lig'de ilk asistlerini Dzeko'yayaptı. Farkı ve hat-trick'i getirdi.