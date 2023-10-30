Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İcardi ‘Paşa’ dinlenecek
Giriş Tarihi: 30.10.2023

İcardi ‘Paşa’ dinlenecek

İcardi ‘Paşa’ dinlenecek

Arjantinli forvet, Kasımpaşa maçında kulübede olacak. Yıldız oyuncu, Bayern Münih karşılaşmasına saklanacak

Beşiktaş derbisinde sağ ayak bileğinden sakatlanan Mauro İcardi, sonrasında ise antrenmanlara katılmadı. Ağrılarına rağmen iğne ile Bayern Münih maçına çıkan Arjantinli oyuncu, Rize deplasmanında da takımı yalnız bırakmadı. 30 yaşındaki futbolcuyu milli arada dinlendirmek isteyen Okan Buruk, bu süreci öne çekti. Yeni haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde yıldız futbolcuyu riske etmeyi düşünmeyen Buruk, 8 Kasım'daki Şampiyonlar Ligi maçında İcardi'yi tam olarak hazır halde kullanmak istiyor. Tangocu'nun yokluğunda yerine ise 3 aday var. Barış Alper, Bakambu ve Halil Dervişoğlu forma için hafta boyunca yarışacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yarbay Emre Mert son uçuşunu yapmıştı: Başarılı pilota yeni görev!
200 yıldır kapalı sahili herkesin kullanımına açtı
SON DAKİKA | İsrail savaş uçakları Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombaladı! Bakan Koca'dan sert tepki
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Putin'den İsrail'in soykırım politikasına sert tepki: Hiçbir haklı gerekçesi olamaz
Son dakika: Netanyahu ateşkese karşı çıktı! "İsrail bu savaşı sürdürecek"
İsrail’i eleştirince işten kovuldu
‘Dolandırmadım ama zararı karşılayacağım’
SON DAKİKA! Can Atalay dosyası Yargıtay’a gönderildi
New York’ta üç ameliyat birden oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
İcardi ‘Paşa’ dinlenecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA