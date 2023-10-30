İcardi ‘Paşa’ dinlenecek

Beşiktaş derbisinde sağ ayak bileğinden sakatlanan Mauro İcardi, sonrasında ise antrenmanlara katılmadı. Ağrılarına rağmen iğne ile Bayern Münih maçına çıkan Arjantinli oyuncu, Rize deplasmanında da takımı yalnız bırakmadı.Yeni haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde yıldız futbolcuyu riske etmeyi düşünmeyen Buruk, 8 Kasım'daki Şampiyonlar Ligi maçında İcardi'yi tam olarak hazır halde kullanmak istiyor. Tangocu'nun yokluğunda yerine ise 3 aday var.