Rekor tamam sıra kupada!

Okan Buruk ve takımı, tarihi 1999-2000 sezonundan daha başarılı başladı. UEFA şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye'deki 3 kupanın da alındığı dönemde ligdeki ilk 10 haftada 7 galibiyet-2 beraberlik-1 yenilgi gelmişti. Aslan, bu sezon sadece 1 beraberlik alıp tüm lig maçlarını kazanırken, Şampiyonlar Ligi'nde de o döneme göre çok daha önde...
G.Saray futbol takımının tarihinin en iyi sezonu olan 1999-2000, ilk 10 hafta itibariyle bu sezon geçildi… Aslan o sezon Türkiye'deki tüm kupaları kazanırken (Süper Lig şampiyonluğu,Türkiye Kupası, TSYD) ilk 10 haftada ligde 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı. Şampiyonlar Ligi serüveni ise o dönem 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile geçilmişti. OkanBuruk, 1999-2000 takımının en önemli isimlerindenbiri olurken şimdi teknik adam olarako dönemi geçmeyi başardı. Bu sezon ligde 10 maçta 28 puana ulaşıp Devler Ligi'nde ise 4 puan alındı. Sarı-kırmızılıların başında çıktığı46 maçta 37 galibiyet gören OkanBuruk, %80,4 ile Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör oldu. 2023senesinde Süper Lig'de oynadığı 31 maçta83 puan toplayan Galatasaray, Süper Lig tarihindebir takvim yılında en yüksek puan ortalaması(2.68) tutturan takım konumunda.