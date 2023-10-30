Rekor tamam sıra kupada!

G.Saray futbol takımının tarihinin en iyi sezonu olan 1999-2000, ilk 10 hafta itibariyle bu sezon geçildi… Aslan o sezon Türkiye'deki tüm kupaları kazanırkenilk 10 haftada ligde 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı. Şampiyonlar Ligi serüveni ise o dönem 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile geçilmişti.Bu sezon ligde 10 maçta 28 puana ulaşıp Devler Ligi'nde ise 4 puan alındı.Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör oldu.