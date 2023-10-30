Wanda Nara: Lösemiyim

Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığı ile ilgili konuştu… Arjantinli TV yıldızı, eşi Mauro İcardi'nin G.Saray'a transfer sürecinde bir kontrol sırasında karşılaştığı hastalık belirtilerinin ardından yapılan kontrollerde lösemi hastalığına yakalandığını söyledi.diyen Wanda Nara, yaşadığı süreci de şöyle anlattı:"Her hafta Fundaleu'dan doktorum Dr. Miguel Pavlovsky'ye gönderilen testlerim var.Bu hassas bir konu, özel kalmasını tercih ederdim ama çıkan haberleri de anlıyorum… O yüzden haberi duyuran gazeteciyi şikâyet etmemeye karar verdim.