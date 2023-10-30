Wanda Nara: Lösemiyim

Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığı ile ilgili konuştu… Arjantinli TV yıldızı, eşi Mauro İcardi'nin G.Saray'a transfer sürecinde bir kontrol sırasında karşılaştığı hastalık belirtilerinin ardından yapılan kontrollerde lösemi hastalığına yakalandığını söyledi. "Lösemiyim. İlkbaşlarda 'şu hastalığım var'diyordum. Sonra 'şu hastalık'diyebildim. Şimdi onu adıylaçağırıyorum" diyen Wanda Nara, yaşadığı süreci de şöyle anlattı:
GAZETECİ GÖREVİNİ YAPTI! ŞİKÂYET ETMEYECEĞİM
"Her hafta Fundaleu'dan doktorum Dr. Miguel Pavlovsky'ye gönderilen testlerim var. Ayrıca hastalığın seyrine göre değişen bir tedavigörüyorum. Her hafta sonuçları almayagittiğimde nefesim kesiliyor. Bu hassas bir konu, özel kalmasını tercih ederdim ama çıkan haberleri de anlıyorum… O yüzden haberi duyuran gazeteciyi şikâyet etmemeye karar verdim. Gazeteci görevini yaptı.O bilgiyi aldıysa yayınlamalıydı."