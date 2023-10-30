Yaşasın Cumhuriyet

Sadece bu toprakların evlatları değil, buradaki yabancılar ve burayı unutamayanlar da 100. yılı kutladı. G.Saray’ın Arjantinli yıldızı İcardi, F.Bahçe’nin efsane kaptanı Alex, Beşiktaş’ın eski yıldızı Quaresma, İspanya’daki temsilcimiz Arda Güler’den mesajlar geldi
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl coşkusu dün katlanarak büyüdü… Sadece kulüpler değil, bu topraklarda yaşayan yabancı sporcular, bu vatanda efsane olup ülkesine dönenler de özel günü unutmadı. G.Saray'ınArjantinli yıldızı İcardi, sosyal medya hesabından'Cumhuriyetimizin 100. yılı kutluolsun" paylaşımı yaptı. F.Bahçe'nin heykelini diktiği efsane kaptanı Alex de Souza, '100yıl Cumhuriyetimiz kutlu olsun' mesajını alkış emojileriyle destekledi. G.Saraylı Mertensminik oğlu Ciro'nun 100. yıl kutlamalarından video paylaştı. Kaleci Muslera'nın eşi Patricia ise aile fotoğrafları ile Atatürk'ü aynı kareye koyup, Cumhuriyet kutlaması yaptı. Beşiktaş'ınPortekizli eski yıldızı Quaresma "29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını coşkuyla kutluyorum. Bu ülkenin sıcaklığı ve futbolseverlerinin sevgisi beni daima etkiledi" dedi. RealMadrid forması giyen Arda Güler, İspanya'dan Atatürk'ün Cumhuriyet'i ilan videosunu paylaşarak büyük günün sevincine ortak oldu.
CENGİZ 'NUTUK' DAĞITTI
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, 100. yıl hediyesi olarak takım arkadaşlarına Nutuk dağıttı. Cengiz bu anı sosyal medya hesabından "Canım Atam, takım arkadaşlarıma seni ve ülkemiz için verdiğin mücadeleyi anlatmanın en iyi yolunun senin cümlelerin olduğunu düşündüm. Cumhuriyetimizin 100. yılını tamamladığımız bu kutlu günde bizlere yol gösterici olarak bıraktığın 'Nutuk'u takım arkadaşlarıma seni daha iyi tanıyabilmeleri için hediye etmek istedim. Mirasının yılmaz bekçileriyiz Atam!Sonsuza dek Cumhuriyet" notuyla paylaştı.
MONTELLA: 100. YIL HEDİYESİ VERDİĞİM İÇİN MUTLUYUM
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Cumhuriyet'in 100. yılı için özel bir paylaşımda bulundu. Türkiye'ye 100. yıl hediyesi vermenin sevincini yaşadığını belirten İtalyan hoca, şu ifadeleri kullandı: "Modern Türkiye'nin kurucusu, dünyanın en büyük devlet adamlarından Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu tarihi adımın atılmasını mümkün kılan kişilere derin saygılarımı sunuyorum. Teknik direktörü olmaktan gurur duyduğum A Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanarak, Türkiye'ye bir 100. yıl hediyesi vermenin sevincini yaşıyorum."