Yaşasın Cumhuriyet

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl coşkusu dün katlanarak büyüdü… Sadece kulüpler değil, bu topraklarda yaşayan yabancı sporcular, bu vatanda efsane olup ülkesine dönenler de özel günü unutmadı.paylaşımı yaptı. F.Bahçe'nin heykelini diktiği efsane kaptanı Alex de Souza,mesajını alkış emojileriyle destekledi.100. yıl kutlamalarından video paylaştı.ise aile fotoğrafları ile Atatürk'ü aynı kareye koyup, Cumhuriyet kutlaması yaptı."29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını coşkuyla kutluyorum. Bu ülkenin sıcaklığı ve futbolseverlerinin sevgisi beni daima etkiledi" dedi., İspanya'dan Atatürk'ün Cumhuriyet'i ilan videosunu paylaşarak büyük günün sevincine ortak oldu.Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, 100. yıl hediyesi olarak takım arkadaşlarına Nutuk dağıttı. Cengiz bu anı sosyal medya hesabından "Canım Atam, takım arkadaşlarıma seni ve ülkemiz için verdiğin mücadeleyi anlatmanın en iyi yolunun senin cümlelerin olduğunu düşündüm. Cumhuriyetimizin 100. yılını tamamladığımız bu kutlu günde bizlere yol gösterici olarak bıraktığın 'Nutuk'u takım arkadaşlarıma seni daha iyi tanıyabilmeleri için hediye etmek istedim.notuyla paylaştı.A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Cumhuriyet'in 100. yılı için özel bir paylaşımda bulundu. Türkiye'ye 100. yıl hediyesi vermenin sevincini yaşadığını belirten İtalyan hoca, şu ifadeleri kullandı: "Modern Türkiye'nin kurucusu, dünyanın en büyük devlet adamlarından Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu tarihi adımın atılmasını mümkün kılan kişilere derin saygılarımı sunuyorum. Teknik direktörü olmaktan gurur duyduğum A Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanarak, Türkiye'ye bir 100. yıl hediyesi vermenin sevincini yaşıyorum."