Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan muhteşem dönüş
Giriş Tarihi: 31.10.2023 10:28 Son Güncelleme: 31.10.2023 10:39

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan muhteşem dönüş

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal’dan muhteşem dönüş

İsmail Kartal, 398 gün sonra yeniden görev aldığı Fenerbahçe’ye seviye atlattı. Tecrübeli hoca, Jesus ile 411 olan başarılı pas değerini 428’e, 5.6’lık isabetli şut ortalamasını da 7.3’e yükseltti. Topa hakimiyeti %59.6’dan %59.8’e, top çalmayı 15.9’dan 17.1’e çıkardı.

Pendik karşısında resital sunan, Süper Lig tarihinde sezona 10'da 10 ile başlayan ilk takım olan, toplamda ise 19'da 19'a ulaşan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Jorge Jesus'u da unutturdu. Kanarya, maç başına başarılı pas değerinde 411'den, 428'e çıkarken, yüzdesini de 83.4'ten, 84.6'ya taşıdı. Kanatları daha çok kullanan F.Bahçe'de isabetli orta karnesi 4.8'den (%27), 6.5'e (%32) yükseldi.

HÜCUM VE SAVUNMA
Geride kalan sezonda maç başına 15.6 şut ve 5.6 isabet ortalaması tutturan Fenerbahçe, Kartal ile şutta 17.8'i, çerçeveyi bulmada da 7.3'ü yakaladı. Topa sahip olma değeri %59.6'dan %59.8'e çıktı. Ayrıca maç başına isabetli şut (5.6), gol (2.9), gol beklentisi (2.71), net pozisyon (5.4) ve kalesine gelen şut (1.8) ortalamasıyla da ligin en iyi ekibi olmayı başardı.

SADECE GOL SAYISI AYNI
Savunmada da iyi işler çıkaran Kanarya, top çalma performansını 15.9'dan 17.1'e, pas arasını da 9.3'ten 9.9'a çekti. Jesus'un geçen yılki takımı, Süper Lig'de 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 23 puan toplamış, 29 gol atıp 10 gol yemişti. Kartal'ın talebeleri ise 10 karşılaşmada puan kaybı yaşamadı. Geçen sezon olduğu gibi 29 gol attı ama kalesinde sadece 5 gol gördü.

DZEKO: GALATASARAY'I BEKLİYORUM
Bu arada Fenerbahçe'nin Elvir Baliç, Bosnalı vatandaşı Dzeko ile yediği yemeğin detaylarını Tivibu Spor'a anlattı:

"Dzeko zeki biri, başarıya nasıl ulaşacağını iyi biliyor. Bana, 'Giuseppe Meazza'da 75 bin kişi önünde oynadım ama F.Bahçe taraftarı kadar maça etki eden bir topluluk görmedim. 9 senelik şampiyonluk hasreti beni motive ediyor. G.Saray maçı için sabırsızlanıyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

Yarbay Emre Mert son uçuşunu yapmıştı: Başarılı pilota yeni görev!
SON DAKİKA | İsrail savaş uçakları Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombaladı! Bakan Koca'dan sert tepki
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
200 yıldır kapalı sahili herkesin kullanımına açtı
SON DAKİKA | Putin'den İsrail'in soykırım politikasına sert tepki: Hiçbir haklı gerekçesi olamaz
Son dakika: Netanyahu ateşkese karşı çıktı! "İsrail bu savaşı sürdürecek"
İsrail’i eleştirince işten kovuldu
NUN Okulları öğrencilerinden Filistin farkındalığı
Unutursak yüreğimiz kurusun!
SON DAKİKA! Can Atalay dosyası Yargıtay’a gönderildi
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan muhteşem dönüş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA