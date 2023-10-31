SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal’dan muhteşem dönüş

Pendik karşısında resital sunan, Süper Lig tarihinde sezona 10'da 10 ile başlayan ilk takım olan, toplamda ise 19'da 19'a ulaşan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Jorge Jesus'u da unutturdu. Kanarya, maç başına başarılı pas değerinde 411'den, 428'e çıkarken, yüzdesini de 83.4'ten, 84.6'ya taşıdı. Kanatları daha çok kullanan F.Bahçe'de isabetli orta karnesi 4.8'den (%27), 6.5'e (%32) yükseldi.

HÜCUM VE SAVUNMA

Geride kalan sezonda maç başına 15.6 şut ve 5.6 isabet ortalaması tutturan Fenerbahçe, Kartal ile şutta 17.8'i, çerçeveyi bulmada da 7.3'ü yakaladı. Topa sahip olma değeri %59.6'dan %59.8'e çıktı. Ayrıca maç başına isabetli şut (5.6), gol (2.9), gol beklentisi (2.71), net pozisyon (5.4) ve kalesine gelen şut (1.8) ortalamasıyla da ligin en iyi ekibi olmayı başardı.