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Giriş Tarihi: 31.10.2023 10:20 Son Güncelleme: 31.10.2023 10:37

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Zam sırası Abdülkerim Bardakcı’da

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Zam sırası Abdülkerim Bardakcı’da

Galatasaray yönetimi, milli stoperini ödüllendirmek için harekete geçti. Sezon başında Kerem’in maaşını artıran Sarı-Kırmızılılar, şimdi de performansıyla büyük alkış alan 29 yaşındaki oyuncunun 19.5 milyon TL’lik ücretini yükseltecek.

Bu sezon hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde performansıyla seviyeyi çok yukarı çıkaran Abdülkerim Bardakcı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Hakkında Milan iddiaları atılan başarılı stoper, teknik direktör Okan Buruk'un da vazgeçilmezi oldu.

Victor Nelsson'dan sonra savunmada yeni partneri Davinson Sanchez'le de çok iyi bir uyum yakalayan 29 yaşındaki savunmacı için yönetim harekete geçti. Kerem Aktürkoğlu'na sezon başında zam yapan Sarı-Kırmızılı kurmaylar, yıldız oyuncunun 9 milyon TL olan ücretini 27 milyon TL'ye çıkartmıştı.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Şimdi Kerem gibi ilk 11'in bankosu olan Abdülkerim'in sözleşmesinde de iyileştirme yapılması kararı alındı. 2025'e kadar olan mevcut anlaşmasında garanti ücreti 19.5 milyon TL yazan milli stoperin kazancı artırılacak. Bu şekilde jest yaparak oyuncuyu ödüllendirmek isteyen yönetimin, maaşı Kerem'in seviyesine getirmeyi planladığı kaydedildi.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Zam sırası Abdülkerim Bardakcı’da
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