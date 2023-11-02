Aboubakar sıkıntısı

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçtan 1 gün önce yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede 3 gün boyunca kalan Vincent Aboubakar'ın durumu belirsizliğini koruyor.Bu gelişme, eksikler nedeniyle zaten zor durumda olan teknik sorumlu Burak Yılmaz'ı iyice sıkıntıya soktu.Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunanve'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı, bu hafta sonu oynayamayacak. Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın tek tesellisi ise Valentin Rosier ve Mert Günok'un takıma dönecek olması.Bu sezon ligde 9 maça çıkan Vincent Aboubakar, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu, UEFA Konferans Ligi'nde ise 9 karşılaşmada 7 gol ve 1 asistle oynadı.Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Burak Yılmaz, oyuncularına dinlenmeleri için 1 gün izin verdi. Gaziantep FK maçında alınan galibiyetin ardından ilk gün rejenerasyon çalışması yapan siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz'ın yoğun fikstürde futbolcularının dinlenmeye ihtiyacı olduğunu düşündüğü için dün kendilerine izin verdiği kaydedildi.Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi gözler Başkan Ahmet Nur Çebi'nin üzerine yoğunlaşmış durumda. Aday olup olmayacağı konusunda sessizliğini koruyan Çebi'nin, kararınıBu arada başkan adaylarının dilekçe verme işlemi dün itibarıyla başladı. Siyahbeyazlı kulübün tüzüğü gereği, aday olacak kişilerin genel kurul üyelerinden 250 imza toplaması gerekiyor.