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Giriş Tarihi: 2.11.2023

Aboubakar sıkıntısı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Aboubakar sıkıntısı

Kamerunlu yıldızın Antalyaspor maçında forma giymesi tehlikede. Karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle 3 gün hastanede yatan golcü futbolcu, tamamen iyileşmediği takdirde takımdaki yerini alamayacak. Sakatlıklarını atlatan Valentin Rosier ve Mert Günok ise 11'e geri dönecek

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçtan 1 gün önce yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede 3 gün boyunca kalan Vincent Aboubakar'ın durumu belirsizliğini koruyor. Kontrol altında tutulan tecrübeli golcünün tamamen iyileşmeden çalışmalara katılmayacağı, gerekirse Antalyaspor maçında da forma giymeyeceği belirtildi. Bu gelişme, eksikler nedeniyle zaten zor durumda olan teknik sorumlu Burak Yılmaz'ı iyice sıkıntıya soktu.

9 FUTBOLCU PAZAR GÜNÜ YOK!
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Ghezzal, Amartey, Masuaku, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Colley, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic, bu hafta sonu oynayamayacak. Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın tek tesellisi ise Valentin Rosier ve Mert Günok'un takıma dönecek olması.

NE YAPTI?
Bu sezon ligde 9 maça çıkan Vincent Aboubakar, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu, UEFA Konferans Ligi'nde ise 9 karşılaşmada 7 gol ve 1 asistle oynadı.

DİNLENİN GELİN!
Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Burak Yılmaz, oyuncularına dinlenmeleri için 1 gün izin verdi. Gaziantep FK maçında alınan galibiyetin ardından ilk gün rejenerasyon çalışması yapan siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz'ın yoğun fikstürde futbolcularının dinlenmeye ihtiyacı olduğunu düşündüğü için dün kendilerine izin verdiği kaydedildi.

BAŞKAN ÇEBİ, KARARINI PAZARTESİ AÇIKLIYOR
Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi gözler Başkan Ahmet Nur Çebi'nin üzerine yoğunlaşmış durumda. Aday olup olmayacağı konusunda sessizliğini koruyan Çebi'nin, kararını Antalyaspor maçının ardından pazartesi günü açıklayacağı öğrenildi. Bu arada başkan adaylarının dilekçe verme işlemi dün itibarıyla başladı. Siyahbeyazlı kulübün tüzüğü gereği, aday olacak kişilerin genel kurul üyelerinden 250 imza toplaması gerekiyor.

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Aboubakar sıkıntısı
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