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Giriş Tarihi: 2.11.2023

Becao için zor karar

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Becao için zor karar

Tendonu kopan Brezilyalı’nın tedavisinde iki yöntem var... Fenerbahçe'nin başarılı stoperi operasyon geçirirse dönüş süresi 5 ayı bulacak. Konservatif tedavi uygulanırsa yeniden sahaya çıkması bir ya da iki ay öne çekilebilir

Pendik maçının hemen başında sakatlanan ancak ilk yarıyı tamamlayan Fenerbahçeli Becao'nun hamstring grubunda (bacağın arka kısmında, diz kapağının hemen üstünde kalçaya kadar uzanan bölge) tendon kopması olduğu kulüp tarafından resmen açıklandı. Brezilyalı stoperin sakatlığında iki tedavi yöntemi var. Birincisi ameliyat… Bıçak altına yatarsa sahalara dönmesi 5 ayı bulacak. İkinci seçenek ise konservatif (cerrahi müdahale gerektirmeden semptomların yönetilmesi) yöntem. Bu durumda da iyileşme sürecinin 3-4 ay sürmesi bekleniyor.

FRED 3 HAFTA İÇİNDE DÖNECEK
Fenerbahçe sağlık heyeti, oyuncu ile tüm seçenekleri masaya yatırıp ona göre bir tedavi yöntemi belirleyecek. 27 yaşındaki futbolcu, ülkesi Brezilya'da bulunan doktoruyla da görüşme yaparak en doğru kararı vermeye çalışacak. Sarılacivertli sağlık heyeti, oyuncunun tercih edeceği yöntem üzerinden tedavisini yapacak. Yine Pendik maçında sakatlanan Fred'in ise kasığında 2. derece yırtık tespit edildi. Bu futbolcunun tedavisine başlandı. Trabzonspor karşılaşmasını kaçıracak olan futbolcunun en geç üç hafta içinde takımla birlikte çalışmalara başlaması planlanıyor.

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Fenerbahçeli Fred, kariyeri boyunca toplamda 10 maç kaçırdı. M.United forması giydiği dönemde 2021-22 sezonunda 5 karşılaşmada kalça problemi nedeniyle oynayamadı. Aynı sezon 2 maçı koronavirüs olduğu için kaçırdı. 2014'te ise Shakhtar Donetsk'te 3 karşılaşmada görev yapamadı.

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Bu sezon F.Bahçe'de ligde ve Avrupa'da 14 maçta ter döken Fred, 13'üne ilk 11'de başlayıp 1045 dakika oynadı.

STOPER ARANIYOR!
Fenerbahçe'de üst üste gelen sakatlıklar transfer hedeflerini de değiştirdi. Peres'in sakatlığı nedeniyle ocak ayında bir defans oyuncusu isteyen İsmail Kartal, Djiku, Serdar Aziz ve Becao'nun yaşadıkları sonrası kulübeyi sağlama almak için kolları sıvadı. Hedef 1 yerli, 1 yabancı olmak üzere iki oyuncu ile defans hattını güçlendirmek. Yerli stoper konusunda İsmail Kartal'ın düşündüğü iki isim Çaykur Rizespor forması giyen 23 yaşındaki Emirhan Topçu ve Alanyaspor'dan 23 yaşındaki Furkan Bayır. Yabancı için liste geniş. 2024'te sözleşmesi bitecek olan Nottingham Forest forması giyen Scott McKenna şu an için öne çıkanlardan biri.

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