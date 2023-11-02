Becao için zor karar

Pendik maçının hemen başında sakatlanan ancak ilk yarıyı tamamlayan Fenerbahçeli Becao'nunolduğu kulüp tarafından resmen açıklandı. Brezilyalı stoperin sakatlığında iki tedavi yöntemi var.Bıçak altına yatarsa sahalara dönmesi 5 ayı bulacak.Bu durumda da iyileşme sürecinin 3-4 ay sürmesi bekleniyor.27yaşındaki futbolcu, ülkesi Brezilya'dabulunan doktoruylada görüşme yaparak en doğrukararı vermeye çalışacak. Sarılacivertlisağlık heyeti, oyuncununtercih edeceği yöntemüzerinden tedavisini yapacak. YinePendik maçında sakatlananTrabzonsporkarşılaşmasını kaçıracakolan futbolcunun en geç üç haftaiçinde takımla birlikte çalışmalarabaşlaması planlanıyor.Fenerbahçeli Fred, kariyeri boyunca toplamda 10 maç kaçırdı. M.United forması giydiği dönemde 2021-22 sezonunda 5 karşılaşmada kalça problemi nedeniyle oynayamadı. Aynı sezon 2 maçı koronavirüs olduğu için kaçırdı. 2014'te ise Shakhtar Donetsk'te 3 karşılaşmada görev yapamadı.Bu sezon F.Bahçe'de ligde ve Avrupa'da 14 maçta ter döken Fred, 13'üne ilk 11'de başlayıp 1045 dakika oynadı.Fenerbahçe'de üst üste gelen sakatlıklar transfer hedeflerini de değiştirdi. Peres'in sakatlığı nedeniyle ocak ayında bir defans oyuncusu isteyen İsmail Kartal, Djiku, Serdar Aziz ve Becao'nun yaşadıkları sonrası kulübeyi sağlama almak için kolları sıvadı. Hedef 1 yerli, 1 yabancı olmak üzere iki oyuncu ile defans hattını güçlendirmek. Yerli stoper konusunda İsmail Kartal'ın düşündüğü iki isimYabancı için liste geniş. 2024'te sözleşmesi bitecek olanşu an için öne çıkanlardan biri.