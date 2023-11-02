Becao için zor karar

Tendonu kopan Brezilyalı’nın tedavisinde iki yöntem var... Fenerbahçe'nin başarılı stoperi operasyon geçirirse dönüş süresi 5 ayı bulacak. Konservatif tedavi uygulanırsa yeniden sahaya çıkması bir ya da iki ay öne çekilebilir
Pendik maçının hemen başında sakatlanan ancak ilk yarıyı tamamlayan Fenerbahçeli Becao'nun hamstringgrubunda (bacağın arkakısmında, diz kapağının hemenüstünde kalçaya kadar uzananbölge) tendon kopması olduğu kulüp tarafından resmen açıklandı. Brezilyalı stoperin sakatlığında iki tedavi yöntemi var. Birincisi ameliyat… Bıçak altına yatarsa sahalara dönmesi 5 ayı bulacak. İkinciseçenek ise konservatif (cerrahimüdahale gerektirmeden semptomlarınyönetilmesi) yöntem. Bu durumda da iyileşme sürecinin 3-4 ay sürmesi bekleniyor.
FRED 3 HAFTA İÇİNDE DÖNECEK
Fenerbahçe sağlık heyeti,oyuncu ile tüm seçeneklerimasaya yatırıp ona göre bir tedaviyöntemi belirleyecek. 27yaşındaki futbolcu, ülkesi Brezilya'dabulunan doktoruylada görüşme yaparak en doğrukararı vermeye çalışacak. Sarılacivertlisağlık heyeti, oyuncununtercih edeceği yöntemüzerinden tedavisini yapacak. YinePendik maçında sakatlananFred'in ise kasığında 2. dereceyırtık tespit edildi. Bu futbolcununtedavisine başlandı. Trabzonsporkarşılaşmasını kaçıracakolan futbolcunun en geç üç haftaiçinde takımla birlikte çalışmalarabaşlaması planlanıyor.
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Fenerbahçeli Fred, kariyeri boyunca toplamda 10 maç kaçırdı. M.United forması giydiği dönemde 2021-22 sezonunda 5 karşılaşmada kalça problemi nedeniyle oynayamadı. Aynı sezon 2 maçı koronavirüs olduğu için kaçırdı. 2014'te ise Shakhtar Donetsk'te 3 karşılaşmada görev yapamadı.
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Bu sezon F.Bahçe'de ligde ve Avrupa'da 14 maçta ter döken Fred, 13'üne ilk 11'de başlayıp 1045 dakika oynadı.
STOPER ARANIYOR!
Fenerbahçe'de üst üste gelen sakatlıklar transfer hedeflerini de değiştirdi. Peres'in sakatlığı nedeniyle ocak ayında bir defans oyuncusu isteyen İsmail Kartal, Djiku, Serdar Aziz ve Becao'nun yaşadıkları sonrası kulübeyi sağlama almak için kolları sıvadı. Hedef 1 yerli, 1 yabancı olmak üzere iki oyuncu ile defans hattını güçlendirmek. Yerli stoper konusunda İsmail Kartal'ın düşündüğü iki isim ÇaykurRizespor forması giyen 23yaşındaki Emirhan Topçuve Alanyaspor'dan 23 yaşındakiFurkan Bayır. Yabancı için liste geniş. 2024'te sözleşmesi bitecek olan Nottingham Forest formasıgiyen Scott McKenna şu an için öne çıkanlardan biri.