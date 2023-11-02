Kepez’den İstanbul’a şok!

Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada TFF 3. Lig ekibi, Süper Lig takımını uzatmalarda yenip 4. tura yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında günün sürprizine Kepezspor Futbol A.Ş. imza attı. TFF 3. Lig ekibi, HakanYakın'ın çalıştırdığı SüperLig takımı İstanbulspor'uuzatmalarda 3-2 yenerekturladı. 39'da Traore ile öne geçen ev sahibine konuk Kepez, 6 dakika sonra Yılmaz'ın penaltısıyla cevap verdi: 1-1. İstanbul, 59'da penaltıdan yararlanamazken 84'te de İstanbulspor'da Bartu kırmızı kartla atıldı. Normal süresi eşitlikle biten maçta Kepez, 100 ve 115'te OzanCan Dursun'un golleriylefişi çekerken İstanbulspor'da Mamadou'nun 118'deki sayısı yeterli olmadı.
VURALLI MENEMEN 4. TURDA
Yılmaz Vural'ı teknik direktörlüğe getiren TFF 2. Lig ekibi Menemen Futbol Kulübü, 3. Lig takımı Nevşehir Belediyespor'u art arda attığı gollerle 2-0 yenip 4'üncü tura çıktı. Sarı-lacivertliler, 59. dakikada Mertcan Açıkgöz ile kilidi açtı. 2 dakika sonra Sedat Şahintürk farkı ikiye çıkarıp sonucu ilan etti: 2-0...