Kepez’den İstanbul’a şok!

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında günün sürprizine Kepezspor Futbol A.Ş. imza attı.39'da Traore ile öne geçen ev sahibine konuk Kepez, 6 dakika sonra Yılmaz'ın penaltısıyla cevap verdi: 1-1. İstanbul, 59'da penaltıdan yararlanamazken 84'te de İstanbulspor'da Bartu kırmızı kartla atıldı. Normal süresi eşitlikle biten maçtaİstanbulspor'da Mamadou'nun 118'deki sayısı yeterli olmadı.Yılmaz Vural'ı teknik direktörlüğe getiren TFF 2. Lig ekibi Menemen Futbol Kulübü, 3. Lig takımı Nevşehir Belediyespor'u art arda attığı gollerle 2-0 yenip 4'üncü tura çıktı. Sarı-lacivertliler, 59. dakikada Mertcan Açıkgöz ile kilidi açtı. 2 dakika sonra Sedat Şahintürk farkı ikiye çıkarıp sonucu ilan etti: 2-0...Giresun-Yeniçarşı:........ 5-6 (pen)Bandırmaspor- Kestelspor:.... 3-1Bandırmaspor- Kestelspor:.... 3-1Kastamonu-Ayvalıkgücü:.....6-4 (pen)Ümraniye-Ordu 1967:............ 5-1Isparta-Yeni Mersin:............... 3-0Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK:. 3-0Somaspor-Talasgücü:............. 6-0Arnavutköy Bld –Gölcük:....... 2-1Düzce-Kuşadası:..................... 3-1Etimesgut Bld-Biga:................ 1-0Tuzla- Çankaya:...................... 1-2İnegölspor- Derince:............... 1-2Karacabey Bld –Bornova:....... 0-4Fethiye-Tokat Bld:.................. 0-1Altay-Aliağa:........................... 2-1Kırklareli-Karaköprü:..... 1-0 (uzt)Boluspor-Karaman FK:........... 2-0Erzurum-Diyarbekir Spor.:.1-0 (uzt)Antalyaspor-52 Orduspor:..... 3-0