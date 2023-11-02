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Giriş Tarihi: 2.11.2023

Kim kazanacak göreceğiz!

YUNUS EMRE SEL
Kim kazanacak göreceğiz!

Trabzonspor kaptanı Uğurcan, “Herkes F.Bahçe’yi favori gösteriyor” ifadesine şu yanıtı verdi: "Fenerbahçe sezona iyi başladı ama biz de kendi kalitemizi biliyoruz. Biz Trabzonspor'uz. Kim galip gelecek, cumartesi göreceğiz" "Saha dışındaki olaylar ilgimizi çekmiyor. Zaten büyük maçların motivasyonu ayrı oluyor"

Son iki maçta kalesini gole kapatan Uğurcan Çakır, dün basının sorularını yanıtladı. F.Bahçe'nin, Tadic'in balık tuttuğu videoyu paylaşmasıyla ilgili, "Saha dışındaki olaylar ilgimizi çekmiyor. Saha içinde kalmaya çalışıyoruz. Zaten büyük maçların motivasyonu ayrı oluyor" dedi. İşte satır başları:
F.Bahçe sezona iyi başladı ama biz de kendi kalitemizi biliyoruz. Biz Trabzonspor'uz, cumartesi kimin galip geleceğini göreceğiz.

HOCAMIZIN TAKTİKLERİYLE BAŞARACAĞIZ
İyi bir maç geçireceğimizi düşünüyorum. Büyük maçları tahmin etmek kolay değil. Kazanmak için oraya gideceğiz, umarım öyle de olacak.
İyi bir takımız, iyi bir hocaya sahibiz. Takım arkadaşlarım gayet iyi çalıştı.
Hem saha içi hem saha dışı arkadaşlığımızı daha da güçlendirip, hocamızın verdiği taktiklere de sadık kalırsak, başarılı olacağız.

TAKIMDAŞLIK GEÇEN SENEYE GÖRE DAHA İYİ
Şu an takım olma duygusu, geçen seneye oranla çok daha iyi. Birçok yeni arkadaşımız katıldı. Futbolda uyum kolay olmuyor ama aslında arkadaşın için mücadele edersen galibiyetlerle beraber bunu hızlandırabilirsin. Ben bu seneki kadronun, geçen seneye oranla daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hocamız, geriden oyun kurarak birinci bölgeden pasla çıkmaya dayalı bir sisteme çalışacağımızı söyledi.

AVCI: TRABZONSPOR GİBİ OYNAYACAĞIZ
Göreve geldiği ilk hafta Alanya'yı 1-0 yenen, Karagümrük'le golsüz berabere kalan Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında 3. sınavını Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında verecek. Güzel ve keyifli bir maç beklediğini belirten tecrübeli hoca, "Bu oyun artık doğaçlama değil. Hücumu var, savunması var. Eksiklerimizi geliştirerek hazırlanmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe maçı keyifli ve güzel olacak. Trabzonspor her zaman her maça kazanmak için çıkar, bu karşılaşmada da böyle olacak" dedi.

GÖZLER BAKASETAS VE TREZEGUET'NİN ÜSTÜNDE
Trabzonspor'da zorlu maç öncesi gözler sakatlarda. Henüz tam olarak hazır hale gelmeyen Trezeguet ve Bakasetas'ın çalışmada yer almasına ilişkin Avcı, "Gün gün bakıyoruz. Umarım hafta sonuna kadar daha iyi bir değerlendirme olur" dedi.

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