Sigortası attı

Toplamda 19'da 19, Süper Lig'de 10'da 10'luk galibiyet serisiyle yürüyen lider Fenerbahçe'de, üst üste gelen sakatlıklar planları bozdu.Bu isimlerin uzun süreli eksikliği sadece cumartesi günü ligde oynanacak maçta değil, Avrupa sınavlarında da sıkıntı olacak. Yakaladıkları uyumla dikkat çeken süper ikili, sarı-lacivertlilerde savunmanın sigortasını oluşturuyor.Fenerbahçe; Becao'nun forma giydiğiBrezilyalı stoper,ligin çalım yemeyen 3 oyuncusundanbiri olurken,ilk sırada yer aldı.ikinci durumda. Ayrıca 1 kezyaptığı top kaybıyla neredeyse hatasız oynadı.Becao'nun partneri Djiku'nun ise forma giydiği16 karşılaşmada sarı-lacivertliler,karnesiyle takımınınliderliğini üstlenen Ganalı stoper, sadece 1'erdefa çalım yedi ve top kaybı gerçekleştirdi.