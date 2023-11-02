Sigortası attı

F.Bahçe, Trabzon maçı öncesi savunmanın süper ikilisi Becao ile Djiku’yu kaybetmenin büyük şokunu yaşıyor
Toplamda 19'da 19, Süper Lig'de 10'da 10'luk galibiyet serisiyle yürüyen lider Fenerbahçe'de, üst üste gelen sakatlıklar planları bozdu. Alexander Djiku'nun ardındansezon başından beri savunmadabir istikrar tutturan Rodrigo Becaoda Trabzonspor karşılaşmasında formagiyemeyecek. Bu isimlerin uzun süreli eksikliği sadece cumartesi günü ligde oynanacak maçta değil, Avrupa sınavlarında da sıkıntı olacak. Yakaladıkları uyumla dikkat çeken süper ikili, sarı-lacivertlilerde savunmanın sigortasını oluşturuyor.
RAKAMLARLA MUHTEŞEM İKİLİNİN PERFORMANSI
Fenerbahçe; Becao'nun forma giydiği 13 maçın5'inde kalesinde gol görmedi. Brezilyalı stoper,ligin çalım yemeyen 3 oyuncusundanbiri olurken, şut engelleme değerinde (6)ilk sırada yer aldı. Top uzaklaştırmada(18) ve kazanılan hava topunda(17) ikinci durumda. Ayrıca 1 kezyaptığı top kaybıyla neredeyse hatasız oynadı.Becao'nun partneri Djiku'nun ise forma giydiği16 karşılaşmada sarı-lacivertliler, 7 kez golyemedi. Top kesme (20), uzaklaştırma (23) vehava topu kazanma (22) karnesiyle takımınınliderliğini üstlenen Ganalı stoper, sadece 1'erdefa çalım yedi ve top kaybı gerçekleştirdi.