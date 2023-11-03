Aslantepe’de hedef 22

Süper Lig'de evinde en son 2022-23 sezonunun 2. haftasında Giresunspor'a kaybeden(0-1) G.Saray sonrasında 21 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Aslan bu maçlarda 19 kez kazanıp 2 defa berabere kalırken bu sezon RAMS Park'ta konuk ettiği Trabzonspor (2-0),Samsunspor (4-2), Ankaragücü(2-1) ve ezeli rakibi Beşiktaş'ı(2-1) devirmeyi de başardı.
İSTANBUL'DA ÇOK FARKLI
Teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'un oturması ile birlikte Galatasaray da İstanbul takımlarının kâbusu oldu. Sarı-kırmızılılar, son iki sezonda aynı şehrin takımları ile oynadığı maçlarda önemli bir başarıya imza attı. İstanbul kulüplerinekarşı 17 SüperLig mücadelesinde15 galibiyet çıkaranBuruk'un talebeleri,1 beraberlikve 1 yenilgiile de sadece 5puan yitirdi. Sarıkırmızılıların özellikle F.Bahçe ve Beşiktaş'a karşı elde ettiği bu sonuçlar geçen yıl şampiyonluğun önünü açmıştı.