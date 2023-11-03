Aslantepe’de hedef 22

Süper Lig'de evinde en son 2022-23 sezonunun 2. haftasındaG.Saray sonrasında 21 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Aslan bu maçlarda 19 kez kazanıp 2 defa berabere kalırken bu sezon RAMS Park'ta konuk ettiğidevirmeyi de başardı.Teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'un oturması ile birlikte Galatasaray da İstanbul takımlarının kâbusu oldu. Sarı-kırmızılılar, son iki sezonda aynı şehrin takımları ile oynadığı maçlarda önemli bir başarıya imza attı.Sarıkırmızılıların özellikle F.Bahçe ve Beşiktaş'a karşı elde ettiği bu sonuçlar geçen yıl şampiyonluğun önünü açmıştı.