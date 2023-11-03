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Giriş Tarihi: 3.11.2023

Aslantepe’de hedef 22

Aslantepe’de hedef 22
Süper Lig'de evinde en son 2022-23 sezonunun 2. haftasında Giresunspor'a kaybeden (0-1) G.Saray sonrasında 21 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Aslan bu maçlarda 19 kez kazanıp 2 defa berabere kalırken bu sezon RAMS Park'ta konuk ettiği Trabzonspor (2-0), Samsunspor (4-2), Ankaragücü (2-1) ve ezeli rakibi Beşiktaş'ı (2-1) devirmeyi de başardı.

İSTANBUL'DA ÇOK FARKLI
Teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'un oturması ile birlikte Galatasaray da İstanbul takımlarının kâbusu oldu. Sarı-kırmızılılar, son iki sezonda aynı şehrin takımları ile oynadığı maçlarda önemli bir başarıya imza attı. İstanbul kulüplerine karşı 17 Süper Lig mücadelesinde 15 galibiyet çıkaran Buruk'un talebeleri, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile de sadece 5 puan yitirdi. Sarıkırmızılıların özellikle F.Bahçe ve Beşiktaş'a karşı elde ettiği bu sonuçlar geçen yıl şampiyonluğun önünü açmıştı.

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Aslantepe’de hedef 22
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