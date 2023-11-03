Avrupa’yı bekle!

Eylül ayının ortasında sakatlanan Cengiz Ünder,Üst adalesinde yırtık olan deneyimli kanat oyuncusu, 90 dakika forma giyecek duruma gelirken, hocasından Trabzonspor karşılaşması için görev istedi. Kartal'ın düşüncesi ise9 Kasım'da Konferans Ligi'nde Ludogorets ile oynayacak karşılaşmaya kadar yıldız oyuncuyu tam olarak hazır hale getirmek ve Avrupa arenasında 11'de sahaya sürmek. Böylelikle deneyimli çalıştırıcı, İrfan Can Kahveci'yi de dinlendirerek yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.PFDK, Pendikspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen İsmail Kartal için kararını verdi ve tecrübeli çalıştırıcı hakkında ceza tayinine yer olmadığına hükmetti. Kartal, böylece Trabzonspor maçında takımın başında yer alacak. Beşiktaş'a saha olayları nedeniyle 112 bin TL, Galatasaray'a ise 192 bin TL para cezası verildi.