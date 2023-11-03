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Giriş Tarihi: 3.11.2023

‘İcardi’den daha iyiyim!’

‘İcardi’den daha iyiyim!’
Trabzonspor'un eski golcüsü, teknik direktör Fatih Tekke, G.Saray'ın Arjantinli forveti İcardi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Şu anda boşta olan 46 yaşındaki çalıştırıcı "Ben ondan daha yetenekliyim. İcardi inanılmaz iyi ama özellik olarak saydığın zaman tabi ki benden aşağıda kalır. Şimdi Galatasaraylılar kızacak bize ama gerçek bu. Orada Torreira var. Allah ona biraz hız biraz daha boy vermiş olsa bambaşka olurdu. Aynı şekilde Muslera var o da çok özel bir oyuncu. Fenerbahçe'den Tadic ve Ferdi var. İsmail Yüksek de son dönemde çok iyi" dedi.

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‘İcardi’den daha iyiyim!’
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