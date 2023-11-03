‘İcardi’den daha iyiyim!’

Trabzonspor'un eski golcüsü, teknik direktör, G.Saray'ın Arjantinli forveti İcardi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Şu anda boşta olan 46 yaşındaki çalıştırıcı "Ben ondan daha yetenekliyim. İŞimdi Galatasaraylılar kızacak bize ama gerçek bu. Orada Torreira var. Allah ona biraz hız biraz daha boy vermiş olsa bambaşka olurdu. Aynı şekilde Muslera var o da çok özel bir oyuncu. Fenerbahçe'den Tadic ve Ferdi var.dedi.