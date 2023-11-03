Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İkinci kez küçük!
Giriş Tarihi: 3.11.2023

İkinci kez küçük!

İkinci kez küçük!

2021-22 sezonunun ardından Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yine Zorbay Küçük yönetecek

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki 11. haftanın büyük buluşmasına Adana bölgesinden Zorbay Küçük atandı. 31 yaşındaki hakem, daha önce 2021-22 sezonunun 28. haftasında bu iki takımın maçında düdük çalmış, Kadıköy'deki mücadele 1-1 sona ermişti. Fırtına, Küçük'ün yönetimindeki 15 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Kanarya ise 9 karşılaşmanın 7'sini kazandı, 2 beraberlik aldı hiç kaybetmedi. Bu sezon Trabzonspor'un ligin ilk haftasında Antalyaspor'u 1-0 yendiği karşılaşmanın hakemi olan tecrübeli isim, F.Bahçe'nin, Başakşehir engelini 4-0'la geçtiği mücadelede düdük çaldı.

4
Zorbay Küçük bu sezon Süper Lig'de 4 maça çıktı. 1. Lig'de 2 karşılaşmanın VAR, bir maçın ise AVAR hakemi oldu.

16
Zorbay Küçük, ligdeki 4 karşılaşmada tam 16 kez sarı kartını kullandı. Beşiktaş-Sivas maçında tam 6 kart çıkardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Benjamin Netanyahu'dan itiraf: Çok ciddi kayıplarımız var
İYİ Parti'de "kopuş" sürüyor! Bomba açıklama: Daha ne istifalar gelecek
Kabızlık sorununu uçuruyor! Günde 3 tane yemek bağırsakları motor gibi çalıştırıyor
CHP'de Kurultay öncesi hesaplar iyice karıştı! İl Başkanları'ndan "destek" açıklaması
Bakan Fidan'dan AB'ye: Filistin gösterilerinin engellenmesi çifte standart
Marks and Spencer'dan Filistin bayraklı skandal! "Özür diliyoruz" diyerek sildiler
Türk devlet liderleri "Türk Devri" sloganıyla Astana'da! Başkan Erdoğan Kazakistan'da: Peş peşe kritik temaslar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kraliçeden Osman’a ziyaret
atv’nin yeni dizisi ‘Altın Kafes’in teaserı yayınlandı! ‘Altın Kafes’ten ilk görüntüler...
ARKADAŞINA GÖNDER
İkinci kez küçük!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA