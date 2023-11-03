İkinci kez küçük!

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki 11. haftanın büyük buluşmasına31 yaşındaki hakem, daha önceFırtına, Küçük'ün yönetimindekialdı. Kanarya iseBu sezon Trabzonspor'un ligin ilk haftasındakarşılaşmanın hakemi olan tecrübeli isim, F.Bahçe'nin,mücadelede düdük çaldı.Zorbay Küçük bu sezon Süper Lig'de 4 maça çıktı. 1. Lig'de 2 karşılaşmanın VAR, bir maçın ise AVAR hakemi oldu.Zorbay Küçük, ligdeki 4 karşılaşmada tam 16 kez sarı kartını kullandı. Beşiktaş-Sivas maçında tam 6 kart çıkardı.