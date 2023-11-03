İkinci kez küçük!

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki 11. haftanın büyük buluşmasına Adana bölgesinden Zorbay Küçükatandı. 31 yaşındaki hakem, daha önce 2021-22 sezonunun 28. haftasındabu iki takımın maçında düdükçalmış, Kadıköy'deki mücadele1-1 sona ermişti. Fırtına, Küçük'ün yönetimindeki 15 maçta 8 galibiyet, 4beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Kanarya ise 9 karşılaşmanın 7'sini kazandı,2 beraberlik aldı hiç kaybetmedi. Bu sezon Trabzonspor'un ligin ilk haftasında Antalyaspor'u 1-0 yendiği karşılaşmanın hakemi olan tecrübeli isim, F.Bahçe'nin, Başakşehir engelini 4-0'lageçtiği mücadelede düdük çaldı.
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Zorbay Küçük bu sezon Süper Lig'de 4 maça çıktı. 1. Lig'de 2 karşılaşmanın VAR, bir maçın ise AVAR hakemi oldu.
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Zorbay Küçük, ligdeki 4 karşılaşmada tam 16 kez sarı kartını kullandı. Beşiktaş-Sivas maçında tam 6 kart çıkardı.