Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manaj coştu Yiğido fark attı
Giriş Tarihi: 3.11.2023

Manaj coştu Yiğido fark attı

Manaj coştu Yiğido fark attı
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Sivasspor, sahasında karşılaştığı Artvin Hopaspor'u 4-0'lık skorla mağlup ederek 4. tura adını yazdırdı. Maçın yıldızı 3 golle hat-trick yapan Rey Manaj oldu. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan kırmızı-beyazlı ekibin diğer golünü Sinan Kaya kaydetti.

ÖNCE SESSİZLİK UZATMADA ŞOV!
Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında sahasında TFF 2. Lig ekibi Iğdır FK ile karşılaştı. Konuk takım önemli bir direnç gösterince 90 dakika golsüz sona eren mücadele uzatmalara gitti. 97'de perdeyi açan Aylton, 100. dakikada farkı ikiye çıkardı. 108. dakikada Bahoken skoru 3-0 yaparken, 120'de ise Cardoso tabelayı belirledi: 4-0. Kayseri, uzatma anlarında 23 dakikada bulduğu gollerle vizeyi aldı.

KUPADA DİĞER SONUÇLAR:
Konyaspor-Erbaaspor: 3-0
Gaziantep FK-Efeler 09: 4-0

KURA ÇEKİMİ SALI GÜNÜ
Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi 7 Kasım Salı günü saat 14.00'te Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. Bu aşamada 3. turdan gelen 34 takım ile Süper Lig'den altı, 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 ekip olmak üzere toplam 56 takım yer alacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Benjamin Netanyahu'dan itiraf: Çok ciddi kayıplarımız var
İYİ Parti'de "kopuş" sürüyor! Bomba açıklama: Daha ne istifalar gelecek
Kabızlık sorununu uçuruyor! Günde 3 tane yemek bağırsakları motor gibi çalıştırıyor
CHP'de Kurultay öncesi hesaplar iyice karıştı! İl Başkanları'ndan "destek" açıklaması
Bakan Fidan'dan AB'ye: Filistin gösterilerinin engellenmesi çifte standart
Marks and Spencer'dan Filistin bayraklı skandal! "Özür diliyoruz" diyerek sildiler
Türk devlet liderleri "Türk Devri" sloganıyla Astana'da! Başkan Erdoğan Kazakistan'da: Peş peşe kritik temaslar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kraliçeden Osman’a ziyaret
atv’nin yeni dizisi ‘Altın Kafes’in teaserı yayınlandı! ‘Altın Kafes’ten ilk görüntüler...
ARKADAŞINA GÖNDER
Manaj coştu Yiğido fark attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA