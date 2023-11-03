Manaj coştu Yiğido fark attı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Sivasspor, sahasında karşılaştığı Artvin Hopaspor'u 4-0'lık skorla mağlup ederek 4. tura adını yazdırdı.Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun ortaya koyanKayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında sahasında TFF 2. Lig ekibi Iğdır FK ile karşılaştı. Konuk takım önemli bir direnç gösterince97'de perdeyi açan Aylton, 100. dakikada farkı ikiye çıkardı. 108. dakikada Bahoken skoru 3-0 yaparken, 120'de ise Cardoso tabelayı belirledi: 4-0. Kayseri, uzatma anlarında 23 dakikada bulduğu gollerle vizeyi aldı.Konyaspor-Erbaaspor: 3-0Gaziantep FK-Efeler 09: 4-0Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi 7 Kasım Salı günü saat 14.00'te Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. Bu aşamada 3. turdan gelen 34 takım ile Süper Lig'den altı, 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 ekip olmak üzere toplam 56 takım yer alacak.