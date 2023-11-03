Miha Zajc’tan 3 kritik istek

Trabzonspor maçı öncesi defansta sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe, orta sahada dinamo etkisi oluşturan Fred'den de yoksun. Teknik direktör İsmail Kartal, kafasında pek çok plan üzerinde çalışırkenSloven yıldızın iyi oynadığı maçlardan sonra bileaçıklaması yapan tecrübeli teknik adam, yarın ki karşılaşma öncesinde de oyuncusunumotivasyonu ile önemli görevler yüklemeye hazırlanıyor.Teknik direktör İsmail Kartal, Zajc'a ilk olarak pres konusunda yapması gerekenleri anlattı.Böylece top ve oyunun hakimiyeti daha fazla sarılacivertli takımda olmuş olacak.Tecrübeli hocanın, oyuncusuna ikinci uyarısı ise oyunun yönünü hızlı bir şekilde değiştirmesi oldu.Deneyimli teknik adam, Zajc'ın, Tadic'e ve İrfan Can'a atacağı uzun toplarla atakların yönünü hızlı bir şekilde değiştirmesini istiyor.Kartal, bir önceki Fenerbahçe macerasındaKartal, yetenekli orta sahaya verdiği üçüncü görev rakip ceza alanına koşular yapması ve tehlike yaratması oldu.İsmail Kartal'ınelinde elmasa dönüşen Zajc, yarım sezonda6 golle en skorer dönemine imza attı.kariyerinde 111 maçta fileleri20 defa havalandıran Sloven orta saha,7 asistlik performans sergiledi., sarı-lacivertliformayla ikinci yarılarda 14 gol kaydederkenilk devrelerde ağları 6 kez sarstı.3 yıllık yeni sözleşme imzalayanZajc, 1.4 milyon Euro maaş alıyor., deneyimli futbolcununskor katkısı yaptığı 21 maçta 13 galibiyet-6beraberlik-2 yenilgi yaşadı.Trabzonspor'u 6 müsabakada 1kez avlayıp, 1 defa da asist yaptı. F.Bahçebu maçlarda 1 galibiyet-3 beraberlik-1 demağlubiyet yaşadı.bu yana Slovenya MilliTakımı'na çağırılan deneyimli futbolcu, 39karşılaşmada 8 gol attı.UĞUR ÇEM