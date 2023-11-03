Miha Zajc’tan 3 kritik istek

Tecrübeli hoca, yıldız oyuncudan hem pres yapmasını, hem ceza sahasında gol aramasını hem de oyunun yönünü değiştirmesini isterken, “Gerçek Zajc’ı herkese göster” dedi
Trabzonspor maçı öncesi defansta sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe, orta sahada dinamo etkisi oluşturan Fred'den de yoksun. Teknik direktör İsmail Kartal, kafasında pek çok plan üzerinde çalışırken Fred'in yerine Miha Zajc ağırbasıyor. Sloven yıldızın iyi oynadığı maçlardan sonra bile "GerçekZajc bu değil. Ben onunneler yapabileceğini çokiyi biliyorum" açıklaması yapan tecrübeli teknik adam, yarın ki karşılaşma öncesinde de oyuncusunu "Gerçek Zajc'ı herkese göster. Bensana güveniyorum ve inanıyorum.Senin neler yapabileceğini herkesöğrensin" motivasyonu ile önemli görevler yüklemeye hazırlanıyor. İşte Kartal'ın, Zajc'tan istekleri:
1-ŞOK PRESİN İÇİNDE HEP OL
Teknik direktör İsmail Kartal, Zajc'a ilk olarak pres konusunda yapması gerekenleri anlattı. İsmail Yüksekile yan yana oynayacakolan Sloven yıldıza, ortaalandaki top kayıplarında şokpresle topu geri kazanma süresinikısaltarak atakları tekrardanbaşlatacak. Böylece top ve oyunun hakimiyeti daha fazla sarılacivertli takımda olmuş olacak.
2-OYUNUN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİR
Tecrübeli hocanın, oyuncusuna ikinci uyarısı ise oyunun yönünü hızlı bir şekilde değiştirmesi oldu. Djiku'nun yokluğundageriden oyun kurarken,Fred ilk topla buluşuyordu.Tadic ve FerdiKadıoğlu ile iyi bir uyumyakalayan Fred'in olmayışıZajc'ın da sorumluluğunuartıracak. Deneyimli teknik adam, Zajc'ın, Tadic'e ve İrfan Can'a atacağı uzun toplarla atakların yönünü hızlı bir şekilde değiştirmesini istiyor.
3-RAKİBE TEHLİKE OLUŞTUR
Kartal, bir önceki Fenerbahçe macerasında Zajc'ı ofansif olarak değerlendirmişve ciddi skor katkısıalmıştı. Kartal, yetenekli orta sahaya verdiği üçüncü görev rakip ceza alanına koşular yapması ve tehlike yaratması oldu. Szymanski'yegelecek olan yoğun presi tahmineden 62 yaşındaki çalıştırıcı,Zajc'ı ceza sahasınıniçinde de pozisyona girmesinisağlayacak.
GOL ATINCA KAYBETMİYOR SABAH Spor Zajc'ı rakamlarla analiz etti.İşte tecrübeli oyuncunun performansı: 2021-22 sezonunda İsmail Kartal'ınelinde elmasa dönüşen Zajc, yarım sezonda6 golle en skorer dönemine imza attı. Fenerbahçe kariyerinde 111 maçta fileleri20 defa havalandıran Sloven orta saha,7 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertliformayla ikinci yarılarda 14 gol kaydederkenilk devrelerde ağları 6 kez sarstı. Bu sezon 3 yıllık yeni sözleşme imzalayanZajc, 1.4 milyon Euro maaş alıyor. Fenerbahçe, deneyimli futbolcununskor katkısı yaptığı 21 maçta 13 galibiyet-6beraberlik-2 yenilgi yaşadı. Zajc, Trabzonspor'u 6 müsabakada 1kez avlayıp, 1 defa da asist yaptı. F.Bahçebu maçlarda 1 galibiyet-3 beraberlik-1 demağlubiyet yaşadı. 2016 yılından bu yana Slovenya MilliTakımı'na çağırılan deneyimli futbolcu, 39karşılaşmada 8 gol attı. UĞUR ÇEM