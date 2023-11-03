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Giriş Tarihi: 3.11.2023 10:45

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Cengiz Ünder dönüyor! O maçta forma giyecek...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Cengiz Ünder dönüyor! O maçta forma giyecek...

Sakatlığını atlatan Cengiz Ünder, İsmail Kartal’dan forma talep etti. Tecrübeli hoca ise 9 Kasım’daki Ludogorets maçını bekliyor

Eylül ayının ortasında sakatlanan Cengiz Ünder, Süper Lig'de sadece 94 dakika süre alabildi. Üst adalesinde yırtık olan deneyimli kanat oyuncusu, 90 dakika forma giyecek duruma gelirken, hocasından Trabzonspor karşılaşması için görev istedi.

Kartal'ın düşüncesi ise heyecanı ve tansiyonu yüksek bu maç yerine 9 Kasım'da Konferans Ligi'nde Ludogorets ile oynayacak karşılaşmaya kadar yıldız oyuncuyu tam olarak hazır hale getirmek ve Avrupa arenasında 11'de sahaya sürmek. Böylelikle deneyimli çalıştırıcı, İrfan Can Kahveci'yi de dinlendirerek yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

KARTAL'A CEZA ÇIKMADI!

PFDK, Pendikspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen İsmail Kartal için kararını verdi ve tecrübeli çalıştırıcı hakkında ceza tayinine yer olmadığına hükmetti. Kartal, böylece Trabzonspor maçında takımın başında yer alacak. Beşiktaş'a saha olayları nedeniyle 112 bin TL, Galatasaray'a ise 192 bin TL para cezası verildi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Cengiz Ünder dönüyor! O maçta forma giyecek...
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