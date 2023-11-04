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Giriş Tarihi: 4.11.2023

Atak yönü sol taraf

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Atak yönü sol taraf

Fenerbahçe’de Fred’in yokluğunda oyun kurma görevini geriden Ferdi üstlenecek. Genç sol bek, delici dribblinglerle merkezde topu Tadic ve Szymanski ile buluşturacak

Fenerbahçe, sezonun en kritik dönemeçlerinden biri olan Trabzonspor karşılaşmasına, takımdaki sakatlıklara rağmen hazır durumda. Teknik direktör İsmail Kartal, son taktik çalışmalarını yaptırırken oyunu Ferdi'nin kanadı üzerinden planlıyor. Sakat Fred'in yokluğunda Miha Zajc orta alanda görev alacak. Fred'in oyun kurulumundaki rolü ise Ferdi'ye verilecek. Yetenekli sol bek, geriden oyunu başlatma ve atakları olgunlaştırmada pay sahibi olacak. Genç oyuncunun top sürme yeteneğine güvenen İsmail Kartal, delici dribblinglerle merkezde topu Tadic- Szymanski ile buluşturmayı planlıyor. Dzeko da derine kadar gelip pas bağlantısına yardımcı olacak.

ONUACHU, SAMET'E EMANET
Ayrıca Trabzonspor'un 2.01'lik dev forveti Onuachu'ya yakın markaj görevi Samet Akaydın'a verildi. Nijeryalı ile adam adama oynayacak olan 29 yaşındaki oyuncu, rakibine adım attırmamaya çalışacak. Milli Takım'daki performansını sürdürmek ve hocasının gözüne girmek isteyen başarılı stoper, bu derbiye fırsat gözüyle bakıyor.

TAKIMDA 6 EKSİK VAR
Sarı-lacıvertliler, Trabzonspor karşılaşmasına 6 oyuncudan yoksun çıkacak. Özellikle defansta ciddi eksikleri olan Kanarya'da sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş önemli müsabakada yer almayacak.

BİLETLER BİR DAKİKADA TÜKENDİ
Bu sezon takımı hiç yalnız bırakmayan Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçını iple çekerken satışa sunulan biletleri 1 dakika içerisinde tüketti. Kadıköy bu gece tıklım tıklım dolu olacak ve 12. adam yine üstüne düşen görevi yapacak.

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Teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Trabzonspor'u yenemedi. Şu ana kadar oynanan 3 mücadele de eşitlikle sona erdi.

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Fenerbahçe, Trabzonspor ile iç sahada yaptığı son 26 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. 14 kez galip gelen sarı-lacivertliler, 12 defa da berabere kaldı.

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