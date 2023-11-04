Atak yönü sol taraf

Fenerbahçe, sezonun en kritik dönemeçlerinden biri olan Trabzonspor karşılaşmasına, takımdaki sakatlıklara rağmen hazır durumda.Sakat Fred'in yokluğunda Miha Zajc orta alanda görev alacak. Fred'in oyun kurulumundaki rolü ise Ferdi'ye verilecek.Genç oyuncunun top sürme yeteneğine güvenen İsmail Kartal, delici dribblinglerle merkezde topu Tadic- Szymanski ile buluşturmayı planlıyor. Dzeko da derine kadar gelip pas bağlantısına yardımcı olacak.Ayrıca Trabzonspor'un 2.01'lik dev forveti Onuachu'ya yakın markaj görevi Samet Akaydın'a verildi.Milli Takım'daki performansını sürdürmek ve hocasının gözüne girmek isteyen başarılı stoper, bu derbiye fırsat gözüyle bakıyor.Sarı-lacıvertliler, Trabzonspor karşılaşmasına 6 oyuncudan yoksun çıkacak. Özellikle defansta ciddi eksikleri olan Kanarya'da sakatlıkları bulunanönemli müsabakada yer almayacak.Bu sezon takımı hiç yalnız bırakmayan Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçını iple çekerken satışa sunulan biletleri 1 dakika içerisinde tüketti. Kadıköy bu gece tıklım tıklım dolu olacak ve 12. adam yine üstüne düşen görevi yapacak.Teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Trabzonspor'u yenemedi. Şu ana kadar oynanan 3 mücadele de eşitlikle sona erdi.Fenerbahçe, Trabzonspor ile iç sahada yaptığı son 26 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. 14 kez galip gelen sarı-lacivertliler, 12 defa da berabere kaldı.