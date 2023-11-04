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Giriş Tarihi: 4.11.2023

Bayern öncesi Muslera korkusu

BERKAY TURAN
Bayern öncesi Muslera korkusu

37 yaşındaki Uruguaylı kaleci, karşılaşmanın 60. dakikasındaki pozisyonda sakatlanarak kenara geldi. Sol dirseğinde çıkık meydana gelen kaptanın yardımına kulüp doktoru Yener İnce koştu ve dirseğini yerine taktı. Muslera’nın durumu bugün hastanedeki kontroller sonrasında belli olacak

Galatasaray, Fernando Muslera şoku yaşadı… Karşılaşmaya çok iyi başlayan 37 yaşındaki file bekçisi, ikinci yarıda aldığı bir darbe sonrası maça devam edemedi. Sol dirseği çıkan oyuncunun yardımına koşan kulüp doktoru Yener İnce, dirseği yerine taktı... Oyuna devam edemeyen Muslera, 60. dakikada yerini Günay'a bıraktı. Muslera, soyunma odasında ağrıları azaldığı için hastaneye gitmek istemezken Yener İnce, durumu şöyle anlattı: "Darbeye bağlı çıkık oluştu. Sahada yerine oturttuk. Bazen yerine oturması yerinde olur, bazen ise ufak kırıklık oluşursa sakatlık uzar."

GÜNAY: BEN HER ZAMAN HAZIRIM
Soyunma odasında kendisine moral veren takım arkadaşlarına 'İyiyim' diyen oyuncunun durumunu, sağlık heyeti yakından takip edecek. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynanacak Bayern Münih maçına yetiştirilmek istenen Muslera'nın yerine maça dahil olan Günay Güvenç ise "Kendimi göstermek istiyorum, her zaman hazırım" dedi.

'HASAR YOKSA ATLATIRIZ'
Okan Buruk maç sonrası Muslera'nın durumu hakkında şu yorumu yaptı: "Doktor Yener İnce'ye durumu sorduk. Olayı anlattı. Kontrollerden sonra belli olacak. Yener Hoca, 'Dirseğinde hasar yoksa atlatırız' dedi. Röntgen sonrası belli olacak. İnşallah önemli bir şey yoktur."

TARAFTARLARDAN İCARDİ'YE HÜCUM
GS Store mağazalarında bin 600 TL'ye satılan yeni sezon parçalı forma tükenirken, yönetim çareyi oyunculara özel tişörtleri piyasaya sunmakta bulmuştu. Futbolcuların isim ve numaralarının yazılı olduğu, 800 TL'ye satılan düz kırmızı renk tişörtlerde 9-İcardi ürünü kalmadı.

MONTELLA AİLESİ TAM KADRO İZLEDİ
A Milli Futbol Takımı'nın başına geçip EURO 2024 biletini cebine koyan teknik direktör Vincenzo Montella, dünkü karşılaşmayı tribünden izledi. İtalyan hoca, eşi ve çocuklarıyla maçı takip etti.

NELSSON'LA BARIŞ!
Yerini Sanchez'e kaptıran ve haftalardır yedek kalan Victor Nelsson dün formasına kavuştu. Sol bekte Abdülkerim'i tercih eden Okan Buruk, savunma göbeğinde Nelsson'u 11'e koydu. Danimarkalı stoper, dün Sanchez'le tandemi oluşturdu. Taraftarlar da yedek kaldığı dönemde küsen oyuncuyu tribüne çağırarak moral verdi.

SÜPER KUPA'YA TARİH AYARI
TFF, Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Turkcell Süper Kupa maçının 30 Aralık'tan 29 Aralık'a alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki müsabaka, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'ndaki maç saat 20.45'te başlayacaktır" ifadesi kullanıldı.

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Bayern öncesi Muslera korkusu
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