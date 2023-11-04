Bayern öncesi Muslera korkusu

Galatasaray, Fernando Muslera şoku yaşadı… Karşılaşmaya çok iyi başlayan 37 yaşındaki file bekçisi, ikinci yarıda aldığı bir darbe sonrası maça devam edemedi.60. dakikada yeriniMuslera, soyunma odasında ağrıları azaldığı için hastaneye gitmek istemezken Yener İnce, durumu şöyle anlattı:Soyunma odasında kendisine moral veren takım arkadaşlarına 'İyiyim' diyen oyuncunun durumunu, sağlık heyeti yakından takip edecek. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynanacak Bayern Münih maçına yetiştirilmek istenen Muslera'nın yerine maça dahil olan Günay Güvenç ise "dedi.Okan Buruk maç sonrası Muslera'nın durumu hakkında şu yorumu yaptı: "Doktor Yener İnce'ye durumu sorduk. Olayı anlattı. Kontrollerden sonra belli olacak. Yener Hoca, 'Dirseğinde hasar yoksa atlatırız' dedi. Röntgen sonrası belli olacak. İnşallah önemli bir şey yoktur."GS Store mağazalarında bin 600 TL'ye satılan yeni sezon parçalı forma tükenirken, yönetim çareyi oyunculara özel tişörtleri piyasaya sunmakta bulmuştu.9-İcardi ürünü kalmadı.Milli Futbol Takımı'nın başına geçip EURO 2024 biletini cebine koyan teknik direktör Vincenzo Montella, dünkü karşılaşmayı tribünden izledi. İtalyan hoca, eşi ve çocuklarıyla maçı takip etti.Yerini Sanchez'e kaptıran ve haftalardır yedek kalan Victor Nelsson dün formasına kavuştu. Sol bekte Abdülkerim'i tercih eden Okan Buruk, savunma göbeğinde Nelsson'u 11'e koydu. Danimarkalı stoper, dün Sanchez'le tandemi oluşturdu. Taraftarlar da yedek kaldığı dönemde küsen oyuncuyu tribüne çağırarak moral verdi.TFF, Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Turkcell Süper Kupa maçının 30 Aralık'tan 29 Aralık'a alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada,ifadesi kullanıldı.