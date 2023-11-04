Bayern öncesi Muslera korkusu

37 yaşındaki Uruguaylı kaleci, karşılaşmanın 60. dakikasındaki pozisyonda sakatlanarak kenara geldi. Sol dirseğinde çıkık meydana gelen kaptanın yardımına kulüp doktoru Yener İnce koştu ve dirseğini yerine taktı. Muslera’nın durumu bugün hastanedeki kontroller sonrasında belli olacak
Galatasaray, Fernando Muslera şoku yaşadı… Karşılaşmaya çok iyi başlayan 37 yaşındaki file bekçisi, ikinci yarıda aldığı bir darbe sonrası maça devam edemedi. Sol dirseği çıkan oyuncununyardımına koşan kulüpdoktoru Yener İnce, dirseğiyerine taktı... Oyuna devamedemeyen Muslera, 60. dakikada yerini Günay'a bıraktı. Muslera, soyunma odasında ağrıları azaldığı için hastaneye gitmek istemezken Yener İnce, durumu şöyle anlattı: "Darbeye bağlı çıkık oluştu.Sahada yerine oturttuk. Bazenyerine oturması yerinde olur,bazen ise ufak kırıklık oluşursasakatlık uzar."
GÜNAY: BEN HER ZAMAN HAZIRIM
Soyunma odasında kendisine moral veren takım arkadaşlarına 'İyiyim' diyen oyuncunun durumunu, sağlık heyeti yakından takip edecek. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynanacak Bayern Münih maçına yetiştirilmek istenen Muslera'nın yerine maça dahil olan Günay Güvenç ise "Kendimi göstermekistiyorum,her zamanhazırım" dedi.
'HASAR YOKSA ATLATIRIZ'
Okan Buruk maç sonrası Muslera'nın durumu hakkında şu yorumu yaptı: "Doktor Yener İnce'ye durumu sorduk. Olayı anlattı. Kontrollerden sonra belli olacak. Yener Hoca, 'Dirseğinde hasar yoksa atlatırız' dedi. Röntgen sonrası belli olacak. İnşallah önemli bir şey yoktur."
TARAFTARLARDANİCARDİ'YE HÜCUM
GS Store mağazalarında bin 600 TL'ye satılan yeni sezon parçalı forma tükenirken, yönetim çareyi oyunculara özel tişörtleri piyasaya sunmakta bulmuştu. Futbolcularınisim venumaralarınınyazılı olduğu,800 TL'ye satılandüz kırmızı renktişörtlerde 9-İcardi ürünü kalmadı.
MONTELLA AİLESİTAM KADRO İZLEDİ
AMilli Futbol Takımı'nın başına geçip EURO 2024 biletini cebine koyan teknik direktör Vincenzo Montella, dünkü karşılaşmayı tribünden izledi. İtalyan hoca, eşi ve çocuklarıyla maçı takip etti.
NELSSON'LA BARIŞ!
Yerini Sanchez'e kaptıran ve haftalardır yedek kalan Victor Nelsson dün formasına kavuştu. Sol bekte Abdülkerim'i tercih eden Okan Buruk, savunma göbeğinde Nelsson'u 11'e koydu. Danimarkalı stoper, dün Sanchez'le tandemi oluşturdu. Taraftarlar da yedek kaldığı dönemde küsen oyuncuyu tribüne çağırarak moral verdi.
SÜPER KUPA'YA TARİH AYARI
TFF, Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Turkcell Süper Kupa maçının 30 Aralık'tan 29 Aralık'a alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "SüperLig ŞampiyonuGalatasaray ileTürkiye KupasıŞampiyonuFenerbahçearasındakimüsabaka,29 Aralık2023 Cumagünü SuudiArabistan'ın başkentiRiyad'da oynanacaktır.Al-Awwal Park (KralSuud Üniversitesi)Stadyumu'ndakimaç saat 20.45'tebaşlayacaktır" ifadesi kullanıldı.