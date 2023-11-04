Fenerbahçe daha rahat!

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, ikinci yarıda tam olarak istediklerini yapamasalar da kazanmanın önemli olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Lig çok uzun. 'İşi derbiler belirleyecek' gibi bir düşünce var. En az hata yapan şampiyon olacak. Biz ağır bir fikstürdengeçiyoruz. Fenerbahçe'nin,Konferans Ligi'nde rotasyonşansları var. Biz ikitarafta da neredeyse aynıoyuncularla gidiyoruz. Sürekli kazanmalıyız. İcardi'nin sahada olması çok önemli. Teşekkür ediyorum" dedi.
BAŞKA MEVKİLERE DE TRANSFER YAPABİLİRİZ!
"Angelino 5 maç daha oynarsa sözleşmesi uzayacak maddesi doğru mu?" sorusuna "Tam olarak detaylarını bilmiyorum, ben performansına bakıyorum. Beklentilerimizikarşılamasını istiyoruz. Büyük takımlardaoynamak zordur" cevabını veren Buruk, transferle ilgili ise "Sol bek,orta saha ve forvet için düşüncelerimizvar ancak başka mevkilerde olabilir. Duruma bakıp netkararlar vereceğiz" ifadesini kullandı.