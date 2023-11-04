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Giriş Tarihi: 4.11.2023

Fenerbahçe daha rahat!

MEHMET ÖZCAN
Fenerbahçe daha rahat!
Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, ikinci yarıda tam olarak istediklerini yapamasalar da kazanmanın önemli olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Lig çok uzun. 'İşi derbiler belirleyecek' gibi bir düşünce var. En az hata yapan şampiyon olacak. Biz ağır bir fikstürden geçiyoruz. Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'nde rotasyon şansları var. Biz iki tarafta da neredeyse aynı oyuncularla gidiyoruz. Sürekli kazanmalıyız. İcardi'nin sahada olması çok önemli. Teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKA MEVKİLERE DE TRANSFER YAPABİLİRİZ!
"Angelino 5 maç daha oynarsa sözleşmesi uzayacak maddesi doğru mu?" sorusuna "Tam olarak detaylarını bilmiyorum, ben performansına bakıyorum. Beklentilerimizi karşılamasını istiyoruz. Büyük takımlarda oynamak zordur" cevabını veren Buruk, transferle ilgili ise "Sol bek, orta saha ve forvet için düşüncelerimiz var ancak başka mevkiler de olabilir. Duruma bakıp net kararlar vereceğiz" ifadesini kullandı.

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Fenerbahçe daha rahat!
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