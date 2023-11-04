Fenerbahçe daha rahat!

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, ikinci yarıda tam olarak istediklerini yapamasalar da kazanmanın önemli olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı,Lig çok uzun. 'İşi derbiler belirleyecek' gibi bir düşünce var. En az hata yapan şampiyon olacak.Sürekli kazanmalıyız. İcardi'nin sahada olması çok önemli. Teşekkür ediyorum" dedi."Angelino 5 maç daha oynarsa sözleşmesi uzayacak maddesi doğru mu?" sorusuna "Tam olarak detaylarını bilmiyorum, ben performansına bakıyorum.cevabını veren Buruk, transferle ilgili iseifadesini kullandı.