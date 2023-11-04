Fırtına’ya hücum emri

Trabzonspor’da rakibine çok iyi çalışan Abdullah Avcı, takım savunmasını istediği noktaya getirdi. İdmanlarda da hücum varyasyonları üzerinde durdu
Trabzonspor'da Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşma öncesi takımın motivasyonunun yükseltilmesi için yoğun çaba harcandı. Teknik direktörAbdullah Avcı, saha içi kadar sahadışı çalışmalarına da ağırlık verdi. Karagümrük ile golsüz berabere kaldıkları maçın analizlerini çıkararak oyunculara hatalarını görüntülü anlatan tecrübeli çalıştırıcı, takım savunma kalitesinin oldukça iyi noktaya geldiğini ancak hücum kalitesinin de artması gerektiğini söyledi. İdmanlardaözellikle hücum varyasyonlarınınüzerinegiden Avcı, ilerideOnuachu'yu dahaçok topla buluşturabilmekiçinplanlar hazırladı.
SAKATLAR DÖNDÜ, BOZOK YOK
Bu arada bordo-mavili ekibe sakatlardan da güzel haberler geldi. Bakasetas,Pepe ve Trezeguet takımlaçalıştı. Üç ismin dönüşüyle rahatlayan Fırtına'da Umut Bozok ise İstanbul kafilesine alınmadı. Golcü futbolcununsakatlığınınolmadığı,teknik kararnedeniyle kadroyadahil edilmediğikaydedildi.
'HASRETİ BİTİRELİM'
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada Kadıköy'deki 26 maçlık galibiyet özlemine dikkat çekip, "Şanssızlığıartık bitirelim" mesajı verdi. Fırtına, Ülker Stadı'ndaen son 1997-98 sezonundakazanmıştı.
TAKIMA ERKEN ÖDEME DOPİNGİ
Trabzonspor Yönetim Kurulu, Fenerbahçe ile oynanacak olan maç öncesi hem takımın hem personelin motivasyonunu daha da artırmak için maaş ödemelerini planlanan tarihe göre erken şekilde gerçekleştirdi. Bu jest, bordo-maviliekipte büyük memnuniyetyarattı.
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Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe ile 4 kez karşılaştı. Bordomavililer, bu maçlarda 2 galibiyet, 1'er mağlubiyet ve beraberlik aldı.
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Trabzonspor bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta sadece 1 galibiyet aldı. 3 mağlubiyet- 1 beraberlik yaşadı.