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Giriş Tarihi: 4.11.2023

Fırtına’ya hücum emri

YUNUS EMRE SEL
Fırtına’ya hücum emri

Trabzonspor’da rakibine çok iyi çalışan Abdullah Avcı, takım savunmasını istediği noktaya getirdi. İdmanlarda da hücum varyasyonları üzerinde durdu

Trabzonspor'da Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşma öncesi takımın motivasyonunun yükseltilmesi için yoğun çaba harcandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, saha içi kadar saha dışı çalışmalarına da ağırlık verdi. Karagümrük ile golsüz berabere kaldıkları maçın analizlerini çıkararak oyunculara hatalarını görüntülü anlatan tecrübeli çalıştırıcı, takım savunma kalitesinin oldukça iyi noktaya geldiğini ancak hücum kalitesinin de artması gerektiğini söyledi. İdmanlarda özellikle hücum varyasyonlarının üzerine giden Avcı, ileride Onuachu'yu daha çok topla buluşturabilmek için planlar hazırladı.

SAKATLAR DÖNDÜ, BOZOK YOK
Bu arada bordo-mavili ekibe sakatlardan da güzel haberler geldi. Bakasetas, Pepe ve Trezeguet takımla çalıştı. Üç ismin dönüşüyle rahatlayan Fırtına'da Umut Bozok ise İstanbul kafilesine alınmadı. Golcü futbolcunun sakatlığının olmadığı, teknik karar nedeniyle kadroya dahil edilmediği kaydedildi.

'HASRETİ BİTİRELİM'
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada Kadıköy'deki 26 maçlık galibiyet özlemine dikkat çekip, "Şanssızlığı artık bitirelim" mesajı verdi. Fırtına, Ülker Stadı'nda en son 1997-98 sezonunda kazanmıştı.

TAKIMA ERKEN ÖDEME DOPİNGİ
Trabzonspor Yönetim Kurulu, Fenerbahçe ile oynanacak olan maç öncesi hem takımın hem personelin motivasyonunu daha da artırmak için maaş ödemelerini planlanan tarihe göre erken şekilde gerçekleştirdi. Bu jest, bordo-mavili ekipte büyük memnuniyet yarattı.

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Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe ile 4 kez karşılaştı. Bordomavililer, bu maçlarda 2 galibiyet, 1'er mağlubiyet ve beraberlik aldı.

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Trabzonspor bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta sadece 1 galibiyet aldı. 3 mağlubiyet- 1 beraberlik yaşadı.

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Fırtına’ya hücum emri
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