Fırtına’ya hücum emri

Trabzonspor'da Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşma öncesi takımın motivasyonunun yükseltilmesi için yoğun çaba harcandı.Karagümrük ile golsüz berabere kaldıkları maçın analizlerini çıkararak oyunculara hatalarını görüntülü anlatan tecrübeli çalıştırıcı, takım savunma kalitesinin oldukça iyi noktaya geldiğini ancak hücum kalitesinin de artması gerektiğini söyledi.Bu arada bordo-mavili ekibe sakatlardan da güzel haberler geldi.Üç ismin dönüşüyle rahatlayan Fırtına'daise İstanbul kafilesine alınmadı.Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada Kadıköy'deki 26 maçlık galibiyet özlemine dikkat çekip,mesajı verdi.Trabzonspor Yönetim Kurulu, Fenerbahçe ile oynanacak olan maç öncesi hem takımın hem personelin motivasyonunu daha da artırmak için maaş ödemelerini planlanan tarihe göre erken şekilde gerçekleştirdi.Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe ile 4 kez karşılaştı. Bordomavililer, bu maçlarda 2 galibiyet, 1'er mağlubiyet ve beraberlik aldı.Trabzonspor bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta sadece 1 galibiyet aldı. 3 mağlubiyet- 1 beraberlik yaşadı.