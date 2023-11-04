Hepsini Şenol Güneş onayladı!

Ahmet Nur Çebi, Onana dahil tüm transferleri deneyimli çalıştırıcının görüşleri doğrultusunda yaptıklarını söyledi: Şenol hoca, 'Oluşan bu tabloda bırakmam gerekiyor' dedi ve gitti. Böyle diyen birisine çok fazla şey söyleyemezsiniz. Ligdeki puan farkında hakemlerin verdiği kararların da etkisi var. Hakem operasyonları artık VAR üzerinden yürütülüyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin parmak sallama hareketi bana değildi. Kendisine küfür eden tribünleri gösterdi
Basın sohbetinde soruları yanıtlayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "F.Bahçe ile G.Saray iyi hava yakalamış olabilir ama o hava tersine dönebilir, daha önümüzde 28 maç var" dedi. İşte Çebi'nin açıklamaları: "Şenol Güneş, 'Bu tabloda bırakması gerektiğini söyledi ve gitti. Böyle diyen birine çok fazla bir şey söyleyemezsiniz. Transferleri eleştiriyorlar ama Güneş'in bütün transferlerde onayı vardı. 'Bu gelmesin' dediği bir tane futbolcu olmadı. Onana dahil hepsini kendisi onayladı."
BENİM DIŞIMDA İTİRAZ EDEN, TEPKİ VEREN OLDU MU?
Rakiplerimizle oluşan puan farkında hakemlerin de etkisi var. Sadece bizim aleyhimizeolan kararlar değil, rakiplerimizinkendi maçlarında lehlerine olan kararlarda bu farka neden oldu. Hakem operasyonları artık VAR üzerinden yapılıyor. Benim ses çıkarmadığım söyleniyor. 'TFF Başkanı'nı istemiyorum' diyen benim, 'MHK gitsin, hakemler değişsin' diyen benim. Benim dışımda itiraz eden, tepki veren oldu mu?
ATEŞİ AİLEME, ÇOCUĞUMA SIÇRATANI YAKARIM
"Gece 2'de kızımın telefonuna küfürlü mesajlar, eşime hakaretler geliyor. Ben Beşiktaş için kendimi yakarım, ama ateş aileme ve çocuklarıma sıçrayınca sıçratanı yakarım. Taraftara kırgın değilim. Tribünler bana bağırabilir, bunda sorun yok. Asıl kötülük sosyal medyada. Bu mecra ayarımızı bozdu. TFF Başkanı'nın parmak sallama hareketi bana değildi. Çok fazla küfür oldu, parmağıyla, 'Başkanım, bu tribünle şu tribün yapıyor küfürleri' diyerek o tribünleri gösterdi."
KAYBEDECEK OLSAM BİLE GİRERİM
3 Aralık tarihinde yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da aday olup olmayacağı ile ilgili kararı önümüzdeki hafta sonuna kadar açıklayacağını dile getiren Ahmet Nur Çebi, "Benim kongredenyana herhangi bir tereddütümyok. Kaybedeceksem de kazanacaksam da girerim. Üç gündür aday olmamı isteyenler nedeniyle telefonum susmuyor ama ben şahsi duygularla hareket etmeyeceğim, iyice düşüneceğim" diye konuştu. Çebi, Fikret Orman'la ilgili olarak da "Yalan ve palavra dolu açıklamalarınacevap vereceğiz,onun da günü gelecek" dedi.
CENK VE SALİH 15 GÜNE İMZALAR
Son olarak Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın sözleşmeleri hakkında konuşan Çebi, "Bu konuda sorun yok. Ücretler arasında dağlar kadar fark vardı. Biz bir yere geldik, onlar bir yere geldiler. 15 güne kadar o iş biter" ifadelerini kullandı.
3. OKUL G.ANTEP'TE AÇILDI
Beşiktaş'ın başlattığı, taraftar ve vatandaşların katkı sağladığı, "Bırakmam Seni Türkiyem" yardım kampanyası kapsamında Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan sonra Gaziantep'in Oğuzeliİlçesi'nde yapımı tamamlananokulun açılışı da gerçekleştirildi.
ADİL YÖNETİM İSTİYORUZ
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, eksiklere rağmen Antalya deplasmanında galip geleceklerine inandıklarını vurguladı. Kocadağ, "Takım iyi bir çalışma temposuna ulaştı. Artık bu işi galibiyet serilerine taşımamız gerekiyor" dedi. Saha içerisinde adaletli ve adil bir yönetim gerçekleşirse Galatasaray ve Fenerbahçe ile aralarındaki puan farkının kapanacağını dile getiren Emre Kocadağ, "Geçen haftalardada görüyoruzrakiplerimizepuan kaybettirmemekiçin elinden geleniyapan bir anlayış var. Sahada adil yönetim görmek istiyoruz" diye konuştu.
ONUR BULUT DOSYASIYENİDEN İNCELENECEK
Beşiktaş'a Onur Bulut transferi için kötü haber geldi. Geçen sezon devre arasında siyah-beyazlıların, 1 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı 29 yaşındaki sağ bek için Kayserispor, "Çıkışmaddesi yoktu" diyerek Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na itirazda bulunmuştu. UÇK da Onur Bulut'u haklı bulmuştu. Ancak Kayserispor'un itirazı sonrası Tahkim Kurulu, dosyanın ikiliyargılama sistemi gereğince UÇK'yagönderilmesine ve yeniden incelenmesine oybirliğiyle karar verdi.