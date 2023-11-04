Hepsini Şenol Güneş onayladı!

Basın sohbetinde soruları yanıtlayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "F.Bahçe ile G.Saray iyi hava yakalamış olabilir ama o hava tersine dönebilir, daha önümüzde 28 maç var" dedi. İşte Çebi'nin açıklamaları: "Şenol Güneş, 'Bu tabloda bırakması gerektiğini söyledi ve gitti. Böyle diyen birine çok fazla bir şey söyleyemezsiniz. Transferleri eleştiriyorlar ama Güneş'in bütün transferlerde onayı vardı.Onana dahil hepsini kendisi onayladı."Rakiplerimizle oluşan puan farkında hakemlerin de etkisi var.Hakem operasyonları artık VAR üzerinden yapılıyor. Benim ses çıkarmadığım söyleniyor. 'TFF Başkanı'nı istemiyorum' diyen benim, 'MHK gitsin, hakemler değişsin' diyen benim. Benim dışımda itiraz eden, tepki veren oldu mu?"Gece 2'de kızımın telefonuna küfürlü mesajlar, eşime hakaretler geliyor. Ben Beşiktaş için kendimi yakarım, ama ateş aileme ve çocuklarıma sıçrayınca sıçratanı yakarım. Taraftara kırgın değilim. Tribünler bana bağırabilir, bunda sorun yok. Asıl kötülük sosyal medyada.TFF Başkanı'nın parmak sallama hareketi bana değildi. Çok fazla küfür oldu, parmağıyla, 'Başkanım, bu tribünle şu tribün yapıyor küfürleri' diyerek o tribünleri gösterdi."3 Aralık tarihinde yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da aday olup olmayacağı ile ilgili kararı önümüzdeki hafta sonuna kadar açıklayacağını dile getiren Ahmet Nur Çebi, "Kaybedeceksem de kazanacaksam da girerim. Üç gündür aday olmamı isteyenler nedeniyle telefonum susmuyor ama ben şahsi duygularla hareket etmeyeceğim, iyice düşüneceğim" diye konuştu. Çebi, Fikret Orman'la ilgili olarak dadedi.Son olarak Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın sözleşmeleri hakkında konuşan Çebi, "Bu konuda sorun yok. Ücretler arasında dağlar kadar fark vardı. Biz bir yere geldik, onlar bir yere geldiler. 15 güne kadar o iş biter" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın başlattığı, taraftar ve vatandaşların katkı sağladığı, "Bırakmam Seni Türkiyem" yardım kampanyası kapsamında Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan sonraBeşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, eksiklere rağmen Antalya deplasmanında galip geleceklerine inandıklarını vurguladı. Kocadağ, "Takım iyi bir çalışma temposuna ulaştı. Artık bu işi galibiyet serilerine taşımamız gerekiyor" dedi. Saha içerisinde adaletli ve adil bir yönetim gerçekleşirse Galatasaray ve Fenerbahçe ile aralarındaki puan farkının kapanacağını dile getiren Emre Kocadağ, "Sahada adil yönetim görmek istiyoruz" diye konuştu.Beşiktaş'a Onur Bulut transferi için kötü haber geldi. Geçen sezon devre arasında siyah-beyazlıların, 1 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı 29 yaşındaki sağ bek için Kayserispor,diyerek Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na itirazda bulunmuştu.Ancak Kayserispor'un itirazı sonrası Tahkim Kurulu,ve yeniden incelenmesine oybirliğiyle karar verdi.